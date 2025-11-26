Enzo Fernández carga contra el estilo del Barça

Enzo Fernández fue de los grandes protagonistas de la dolorosa derrota del Barça en Stamford Bridge. El mediocampista del Chelsea hizo mucho daño al Barça entre líneas y tras el encuentro cargo contra el estilo del Barça de Flick.

"La línea defensiva la tienen muy alta para mi gusto, sabíamos que los espacios estaban ahí atrás de la espalda y pudimos encontrar muchas veces a nuestro delantero al espacio. Y nada, ese también era el plan que habíamos preparado con Maresca". El argentino fue junto a Estevao el futbolista que más daño hizo al conjunto azulgrana y protagonizó la asistencia final. Ante el Barça no necesitó de participar tanto en el juego de creación en una posición algo más avanzada.

En su papel de llegador causó estragos a un Barça muy condicionado por la expulsión de Araujo. El exfutbolista Alan Shearer fue otro de los que se mostró muy crítico con la línea avanzada del Barça. El ex del Newcastle, comentarista en 'Amazon Prime', fue especialmente beligerante:

"He visto algunas estrategias de fuera de juego en mi vida, pero esto es absolutamente loco, realmente lo es", empezó diciendo. "Es como si cuatro tontos estuvieran ahí parados y dijeran: "¿Cómo quieren hacerlo, chicos?". A veces cuesta creerlo; me quedo sin palabras ante lo fácil que ha sido para el Chelsea avanzar y lo alocado que a veces están jugando".

Los goles encajados por el Barça esta temporada están haciendo que el estilo del equipo genere debate desde fuera. No es el caso de Hansi Flick, que ya ha dejado claro en más de una ocasión que no piensa cambiar su estilo. Una forma de atacar y defender que la temporada pasado convirtió al Barça en uno de los mejores equipos de Europa.

Flick está convencido de que pronto se verá un Barça muy parecido al equipo arrollador de hace solo unos meses. Ayer mismo lo expresó en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Tengo buenas sensaciones. He visto cosas positivas del equipo. Se verá un Barça diferente, lo puedo prometer", subrayó el técnico.