En Directo
LALIGA
La entrevista a Javier Tebas en RNE, en directo
El presidente de LaLiga atiende a Radio Nacional para hablar de la actualidad futbolística a dos días del inicio de la competición
Javier Tebas, presidente de LaLiga, atiende a RNE (21.00h) para hablar de la actualidad futbolística a dos días del inicio de la competición.
La situación económica del Barça y las inscripciones de Joan Garcia, Rashford y compañía, así como la resolución del caso Ter Stegen, o el partido en Miami y el comunicado del Real Madrid son algunos de los temas sobre la mesa
Buenas noches, bienvenidos al directo de la entrevista a Javier Tebas en RNE
