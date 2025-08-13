La entrevista a Javier Tebas en RNE, en directo

Javier Tebas, presidente de LaLiga, atiende a RNE (21.00h) para hablar de la actualidad futbolística a dos días del inicio de la competición.

La situación económica del Barça y las inscripciones de Joan Garcia, Rashford y compañía, así como la resolución del caso Ter Stegen, o el partido en Miami y el comunicado del Real Madrid son algunos de los temas sobre la mesa