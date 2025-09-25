En directo
FC Barcelona
La entrevista a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, en directo
Las obras del Spotify Camp Nou centran la atención en las declaraciones al programa 'El món a RAC1"
Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, habló sobre el estado del Spotify Camp Nou y los permisos que el club aún debe resolver en una entrevista con Jordi Basté en el programa 'El món a RAC1'
Cambio de carpeta
Collboni analiza otros aspectos de la ciudad de Barcelona y termina su valoración sobre el Spotify Camp Nou.
Regreso con el campo hecho
"No lo voy a valorar, lo toma un privado, que es el club, como en tantas obras importantes que se hacen".
Oposición (Ricard Font)
"Tengo los mejores directivos públicos de Barcelona y no les pregunto al partido que votan. Si no pido del partido que son, mucho menos digo de que equipo de fútbol son. Además, el nombre que dice no se encarga de este tema".
Olímpico
"Está pensado y concebido para organizar conciertos, que ahora no se pueden hacer porque estamos pensando en el club. Queremos aliberar el estadio Olímpico como recinto cultural y de actividades".
Cerca
"No le puedo decir fechas porque no lo sé. No sé como están las mejoras que han pedido los técnicos del club"
Problemas
"Prefiero no entrar en el detalle, es cosa de los técnicos. Hubo un encuentro con los medios en que se explicó. Todos tienen que ver con garantizar la seguridad dentro del estadio. Un bombero o la guardia urbana nos dice que hay que mejorar o hay una duda, hay que decirle 'no' al Barça, como se hace con cualquier local que se abre en Barcelona. Los técnicos los plantean por escrito y lo hacen con la mejor de las intenciones y voluntad".
Obras Spotify Camp Nou
Collboni: "Tengo contacto con Joan Laporta, la relación es muy fluida y franca en la últimas semanas. Quiero empezar por decir que el Ayuntamiento y la ciudad tiene interés como el que más para que el Camp Nou avance. Eso sí, la prioridad es garantizar la seguridad de los seguidores que entren al cmapo. Es la prioridad. Hasta que no estén todas las autorizaciones no se puede dar el permiso de primera ocupación".
"Debo preservar a los funcionarios públicos de las presiones, que hagan su trabajo con independencia y rigor"
"Queremos que se acaben las obras, también los vecinos y con todas las garantías. Es mi primera obligación como alcalde. Se ha avanzado mucho y espero pronto buenas noticias"
Entrevista
Jaume Collboni está a punto de iniciar su conversación con Jordi Basté. Habrá que esperar que dice sobre el Spotify Camp Nou.