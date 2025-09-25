La entrevista a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, en directo

Obras Spotify Camp Nou

Collboni: "Tengo contacto con Joan Laporta, la relación es muy fluida y franca en la últimas semanas. Quiero empezar por decir que el Ayuntamiento y la ciudad tiene interés como el que más para que el Camp Nou avance. Eso sí, la prioridad es garantizar la seguridad de los seguidores que entren al cmapo. Es la prioridad. Hasta que no estén todas las autorizaciones no se puede dar el permiso de primera ocupación".

"Debo preservar a los funcionarios públicos de las presiones, que hagan su trabajo con independencia y rigor"

"Queremos que se acaben las obras, también los vecinos y con todas las garantías. Es mi primera obligación como alcalde. Se ha avanzado mucho y espero pronto buenas noticias"