Entrevista con Deco, al minuto: el director deportivo valora el mercado del Barça

DEBUTS CANTERANOS

"Si no tienes nivel no juegas en el Barça. La apuesta histórica por La Masia está ahí, pero no sale por salir. Hay un trabajo de atrás de esto. Estamos todos los días hablando, viendo, la temporada pasada con Márquez estábamos muy pendientes del filial. Siempre en la planificación dejamos un hueco para los jóvenes. Fort, Cubarsí, Fermín el año pasado. Al final, todo esto es un proceso para que puedan llegar jugadores al primer equipo. No creo que sea por la necesidad. Lamine jugaría en el mejor Barça de siempre. Bernal siempre hubiera tenido oportunidad. Siempre es mejor no acudir al mercado si tienes calidad en casa"