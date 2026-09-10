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FC BARCELONA
Entrevista con Deco, en directo: el director deportivo valora el mercado del Barça, en vivo
El portugués analiza en 'RAC 1' los seis fichajes del FC Barcelona este verano y los objetivos para esta temporada
Deco, director deportivo del FC Barcelona, atiende a los compañeros de 'RAC 1' para analizar el mercado de fichajes estival, en el que ha incorporado a seis caras nuevas. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.es.
¡Hasta aquí el directo! ¡Gracias por seguirlo con nosotros en SPORT.es!
Finaliza la entrevista a Deco.
Real Madrid
"Tiene grandísimos jugadores, un gran entrenador, mi entrenador en el Porto. Le deseo suerte, no contra nosotros. Si consiguen crear un equipo, será difícil esta temporada. Nosotros a lo nuestro".
Ferran Torres
"Los jugadores en el Barça tienen que estar contentos y al 100%. Estoy contento por él y su hat-trick. El fútbol es un tema anímico, salimos todos bien. Quería salir para ser protagonista. Si pide marcharse, lo dejamos salir. Aportó muchísimo. Que le vaya bien al PSG".
Marc Casadó
"Que se vaya un jugador de casa es más difícil. Es un culé de locos. Es un ejemplo para los jóvenes, de resiliencia, persistencia. El fútbol es así, no pueden jugar todos. Es una decisión dura. Buscamos una solución. Él decidió dónde quería jugar cedido".
Araujo
"Ayer vi el partido del Liverpool. Me encanta. Le tengo cariño, quiero que triunfe. Personalmente, me encanta. En algún momento, no ha podido estar a su nivel. Su pasaje por el Barça ha sido espectacular. A veces, las ideas no son las mismas. Tiene contrato con nosotros, es pronto aún".
Fair Play
"Estamos en septiembre, el fútbol es muy largo, todo es intenso. Hacer el planteamiento del año que viene... es muy pronto. Yo no paro, ya pienso en el año que viene. Pero no es momento de hablar de esto. Las decisiones se toman pensando en presente y futuro".
De Jong
"Las cosas del club, el tema médico, no hablamos. Es privado. Nosotros hacemos informes, comunicados médicos. Si tengo un problema, voy a ver al médico. Otros tienen gente fuera. Es un tema muy personal. Cuando supimos de la lesión, lo consultamos. Él habló con gente de su confianza. No tuvo ofertas. La llegada de Rodri no le condiciona".
Balde
"No ha pasado nada, es jugador nuestro. Tiene 22 años, tiene mucho futuro y un contrato con el mejor club del mundo. Tiene que pelear por jugar. Tuvo lesiones, pero hace dos años fue espectacular. Si este Balde está bien, es difícil que no juegue en el Barça. Se habló mucho, pero nunca ha transmitido su deseo de irse. Jugar o no jugar no es decisión de la dirección deportiva".
Rashford
"Estamos agradecidos a Rashford, pero Gordon nos aporta más a lo que busca el entrenador. ¿No vino Julián? No pasa nada. Estamos encantados con Gabriel".
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