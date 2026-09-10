Entrevista con Deco, en directo: el director deportivo valora el mercado del Barça, en vivo

Balde

"No ha pasado nada, es jugador nuestro. Tiene 22 años, tiene mucho futuro y un contrato con el mejor club del mundo. Tiene que pelear por jugar. Tuvo lesiones, pero hace dos años fue espectacular. Si este Balde está bien, es difícil que no juegue en el Barça. Se habló mucho, pero nunca ha transmitido su deseo de irse. Jugar o no jugar no es decisión de la dirección deportiva".