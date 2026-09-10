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Entrevista con Deco, en directo: el director deportivo valora el mercado del Barça, en vivo

El portugués analiza en 'RAC 1' los seis fichajes del FC Barcelona este verano y los objetivos para esta temporada

Deco, en la sala de prensa del FC Barcelona

Deco, en la sala de prensa del FC Barcelona / Archivo

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Mario Roldán

Mario Roldán

Deco, director deportivo del FC Barcelona, atiende a los compañeros de 'RAC 1' para analizar el mercado de fichajes estival, en el que ha incorporado a seis caras nuevas. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.es.

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