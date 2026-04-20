Cafú defiende a Raphinha: "Con Brasil no puedes ir a medio gas, las lesiones son inherentes a nuestro trabajo"

Los Premios Laureus convierten en una maravillosa rutina poder conversar con leyendas del deporte mundial como Cafú, quien solo en el pasaporte figura como Marcos Evangelista de Moraes, nacido en São Paulo un 7 de junio de 1970. El estilo de juego del bicampeón del mundo con Brasil y ganador de una Champions con el Milan hizo que le comparasen con Cafuringa, estrella de los años 50 en su país. Cafú traspasó fronteras y hoy es un genérico para hablar de los laterales con recorrido y buen pie.

La leyenda de la Canarinha sigue en plena forma, como si nunca hubiera dejado de competir, a pesar de sus 55 años. Como si nunca se hubiese librado de la responsabilidad de vestir la camiseta de la Verdeamarela. Algo que marca para toda la vida. Por eso entiende a Raphinha, quien sufrió un lesión en un amistoso contra Francia tras una carrera que maldijo el Barça y su afición. Brasil vive un estado de "expectativa con esperanza" que se tornará en ansiedad en cuanto se acerque el Mundial, un trofeo que no gana desde 2002.

P. Viéndole a usted o Romário, cualquiera diría que están retirados.

R. Ah, los dos estamos muy bien, ¿eh? (ríe). Romário está en un estado físico, para su edad, fantástico. Pero los dos estamos bien. A mí me gusta entrenar. Me levanto temprano, hago muchos partidos corporativos, juego con las leyendas, así que estoy siempre en movimiento. Hago algo de musculación de vez en cuando. Entonces siempre me estoy manteniendo en forma.

Cafú, leyenda de Brasil y embajador de los Premios Laureus. / Mariscal / EFE

P. ¿Ve laterales hoy con un estilo parecido al suyo?, ¿sigue vivo ese dicho de: "Este se cree Cafú"?

R. Hombre, yo no suelo hacer comparaciones. Pero hay grandes laterales hoy. Achraf Hakimi (PSG) es uno que tiene un estilo parecido. Alexander-Arnold (Real Madrid), cuando empezó, también tenía un estilo parecido. Wesley, que está en Italia, en la Rom, igual. Creo que existen grandes laterales hoy en día.

P. Usted es una leyenda de Brasil, pero antes soportó que le dijesen hasta nueve veces 'no'. ¿Cómo llevó el rechazo?

R. En aquella época, eso era parte de mí. Yo pensaba que todo jugador, para convertirse en futbolista, tenía que escuchar esos “no”. Entonces yo los asumía así: en algún momento el “sí” va a llegar. En algún momento el “sí” va a llegar. Para mí fue algo muy natural.

El único jugador en la historia en disputar tres finales consecutivas de Copa del Mundo. No centraba, no marcaba, era viejo y no jugaba… imagínate si hubiera sido perfecto. ¿Sería el jugador del siglo? Cafú — Bicampeón del mundo y embajador de los Premios Laureus

P. En los Mundiales siempre hubo críticas: en el 94 era muy joven, en el 98 que no centraba, en 2002 que no marcaba, en 2006 que era muy mayor. ¿Cómo las llevaba?

R. De una manera tranquila. El único jugador en la historia en disputar tres finales consecutivas de Copa del Mundo. No centraba, no marcaba, era viejo y no jugaba… imagínate si hubiera sido perfecto. ¿Sería el jugador del siglo? No. Las críticas yo siempre las asumí con entereza. Porque no podía dejar que me afectaran, no podía dejar que fueran mayores que lo que yo quería ser. Entonces la gente criticaba y yo jugaba. Criticaba y yo jugaba. Criticaba y yo jugaba. Me entraba por un lado y me salía por el otro. Nunca dejé que una crítica negativa me afectara ni me vine arriba por una positiva.

P. ¿Cree que seguirán saliendo jugadores de barrios humildes, del fútbol de calle, aunque después se modelen en academias?

R. Es posible, pero hoy los campos se han vuelto sintéticos y son inmuebles. Los niños ya no juegan en la calle, no aprenden fútbol en el asfalto. Con todo, espero que sí salgan tlentos del barrio, porque la mayoría de las periferias es donde los niños realmente tienen la necesidad de jugar. Juegan con placer, con alegría, por diversión. Y ven que eso se puede convertir en algo profesional.

P. Hay equipos como el Palmeiras que intentan reproducir ese fútbol de calle en espacios reducidos durante sus entrenamientos y así crecen talentos como Eduardo Conceição, en el que está interesado el Barça. ¿Se puede replicar esa sensación de libertad en un espacio cerrado?

R. Se puede trabajar. Hoy el Palmeiras es uno de los mayores formadores de futbolistas en Brasil.

Lamine y Neymar son dos fenómenos. Dos jugadores fantásticos. Neymar, cuando era joven, tenía ese mismo estilo que Lamine: ir hacia arriba, regatear, no tener miedo, disfrutar jugando. Esa similitud la veo entre los dos. Cafú — Bicampeón del mundo y embajador de los Premios Laureus

P. Un jugador mixto entre el fútbol más puro y el académico es Lamine Yamal, quien afirma abiertamente que su ídolo es Neymar, replicando sus giros y gestos. ¿Le recuerda a él?

R. Son dos fenómenos. Dos jugadores fantásticos. Neymar, cuando era joven, tenía ese mismo estilo que Lamine: ir hacia arriba, regatear, no tener miedo, disfrutar jugando. Esa similitud la veo entre los dos.

Lamine lo intento todo pero no fue suficiente para eliminar al Atlético / Valentí Enrich / SPO

P. ¿Qué consejo le diría a un jugador como él?

R. Que siga así, que no cambie nada. Que no cambie nada. Que siga jugando al fútbol alegre, divertido, riéndose... Disfrutar con el fútbol es fundamental.

P. ¿Es posible un Mundial sin Neymar?

R. Todo es posible en la vida y en el fútbol. Si no va convocado, el Mundial seguirá sin él. Pero claro que es muy necesario. Brasil tiene que jugar y el pueblo debe animar ante la ausencia de una estrella, aunque sería un gran varapalo no verle en EEUU. Pero sólo él decidirá si va o no. Está en su tejado lograrlo.

P. ¿Cómo ve el trabajo de Carlo Ancelotti al frente de Brasil, el entrenador que le ha dirigido en más partidos?

R. Su labor está siendo fantástica. Tiene una gran selección, con jugadores experimentados. Está intentando dar un patrón a la selección brasileña. Tiene poco tiempo. A Ancelotti le gusta entrenar, le gusta mirar a los ojos, hablar, poner la mano en el hombro, explicar la forma de entrenar. Pero, infelizmente, en la selección no hay tiempo: es llegar, entrenar, jugar e irse.

P. ¿Se puede no dar el 100% con Brasil? Un debate surgido a raíz de la lesión de Raphinha antes de la eliminatoria decisiva de Champions contra el Atlético.

R. Si te convoca Brasil, hay que dar el 100%. Porque un Mundial son solo ocho partidos ahora. Tienes que dar lo mejor. Solo ocho partidos para entrar en la historia del fútbol mundial. Hay dos formas de pasar por una Copa del Mundo: como un jugador más que pasó por allí o como un campeón. Y la diferencia es muy grande. Raphinha tiene la posibilidad de hacer historia como campeón del mundo. Para ello tendrá que dedicarse en cuerpo y alma a la seleçao.

Hay dos formas de pasar por una Copa del Mundo: como un jugador más que pasó por allí o como un campeón. Y la diferencia es muy grande. Raphinha tiene la posibilidad de hacer historia como campeón del mundo Cafú — Bicampeón del mundo y embajador de los Premios Laureus

P. ¿Pero incluso en un amistoso contra Francia como en el que se lesionó él?, ¿no hay forma de gestionarse?

R. No, eso no existe. Es nuestra profesión. No vas a entrar en el campo contra Francia y para no competir. Es imposible hacerlo a medio gas (la expresión en portugués es "Corpo mole", literalmente "cuerpo blando"). Vas a jugar. Vas a querer demostrar. Vas a jugar al 100%. Lo contrario es un engaño. La lesión es inherente a nosotros. Puede pasar en cualquier momento: en un entrenamiento, en casa o jugando contra Francia.

Neymar Jr., en una imagen reciente / Guilherme Dionizio / EFE

P. ¿Qué siente Brasil ante un Mundial que no gana desde 2002? ¿Ansiedad, resignación, esperanza...?

R. Expectativa con esperanza. Expectativa de que Brasil haga un gran Mundial y esperanza de que Brasil pueda ser campeón.

P. ¿Se duerme antes de una final de Copa del Mundo?

R. Claro. Con la mayor tranquilidad del mundo. Sabiendo la responsabilidad. Eso no te quita el sueño. Genera expectativa, sí, pero hay que afrontar la final como cualquier otro partido.

P. ¿Le gusta el nuevo formato del Mundial con 48 selecciones?

R. Todo cambio genera expectativa y curiosidad. A mí me gusta. Son más partidos, que dan oportunidades extra a otros países de vivir el sueño compartido que es el Mundial.

P. ¿Cómo ve a España?

R. Muy fuerte. Una España temida, joven, pero con jugadores experimentados.

P. ¿Y sus favoritos?

R. Las grandes selecciones van a seguir siendo las grandes: Francia, Argentina, Brasil, Inglaterra, Portugal... Ls de siempre van a estar ahí.

El Madrid fue eliminado, sí, pero ¿por quién? Por el Bayern de Múnich. ¿Cómo juega el Bayern? Juega un fútbol bonito, ofensivo. El primer partido fue 2-1, podría haber sido 5-5. El segundo, 4-3, podría haber sido 7-7. Cafú — Bicampeón del mundo y embajador de los Premios Laureus

P. ¿Qué le parece el cuadro de semifinales de la Champions?

R. Todo normal. El Madrid fue eliminado, sí, pero ¿por quién? Por el Bayern de Múnich. ¿Cómo juega el Bayern? Juega un fútbol bonito, ofensivo. El primer partido fue 2-1, podría haber sido 5-5. El segundo, 4-3, podría haber sido 7-7. Es normal cuando tienes dos grandes equipos que juegan de igual a igual. Decir que el Madrid está en crisis porque perdió la Champions… calma. No perdió contra cualquiera, perdió contra el Bayern, un gran equipo con opciones de ganar el torneo. No por eso hay que tirar todo por la borda. El Madrid es un equipo de tradición, siempre respetado.

P. El Madrid ha acostumbrado a ganar la Champions cada dos años…

R. Claro, el aficionado se malacostumbra. Pero va a haber un año en que eso no pase. ¿Eso va a definir lo que es el Real Madrid? No. El Madrid siempre será un equipo de tradición y respeto.

De izquierda a derecha: Carlo Ancelotti, Adriano Galliani, Paolo Maldini y Cafú en 2004 en el AC Milan. / DANIEL DAL ZENNARO / EFE

P. ¿Qué significó para usted ganarle la Champions 2006/2007 al Liverpool después de perder haber perdido contr ellos la final de 2005?

R. Fue tremendo. Cerramos el círculo. Íbamos 3-0 en el primer tiempo, el Liverpool empató 3-3 y ganó en los penaltis. La derrota es inherente a los grandes campeones. Forma parte de nuestra carrera, de nuestra vida. La victoria es fácil; en la derrota ves a los verdaderos campeones. Dos años después jugamos la misma final y fuimos campeones. Es triste perder, claro que es triste, no es bonito. Pero perdimos, mantuvimos el equipo y dos años después fuimos campeones.

P. ¿Qué opina cuando escucha que dos grandes estrellas como Mbappé y Vinicius no pueden jugar juntos?

R. ¿Quién dice que no? En el Brasil del 70 jugaban Clodoaldo, Rivelino, Pelé, Gerson… ¿cómo no van a poder jugar juntos? Claro que pueden. Yo, como entrenador, quiero tener todas las estrellas. El problema es si una quiere ser más que otra. Las estrellas tienen que jugar para el equipo. Hoy uno estará bien, mañana otro. Hay que dividir la responsabilidad. Si cada día uno es el mejor, tendrás muchos partidos ganados.

P. ¿Cómo se lanza bien un penalti? Para tomar nota después de lo sucedido en la Copa del Rey y con las eliminatorias de Champions que restan.

R. El penalti es entrenamiento. Pero no significa que, por entrenar, lo vayas a meter. Hay un portero delante que también entrena. Es una competición entre tú y él. Puede pasar de todo. Yo puedo tirar y tú parar, o no. No hay ciencia exacta. En 1994, nuestro mejor lanzador era Márcio Santos. Había marcado el 100% en los entrenamientos… y falló en la final. Eso es el fútbol.

P. ¿Sigue amando el fútbol como antes?

R. Amo el fútbol. Amo lo que hago. Entreno, veo partidos, analizo. Si hay un partido en la tele, me siento y lo veo. Es un amor loco.

¿Quién dice que Mbappé y Vinicius no pueden jugar juntos? En el Brasil del 70 jugaban Clodoaldo, Rivelino, Pelé, Gerson… ¿Cómo no van a poder jugar juntos? Claro que pueden. Yo, como entrenador, quiero tener todas las estrellas Cafú — Bicampeón del mundo y embajador de los Premios Laureus

P. ¿Se ve como entrenador o director deportivo?

R. Director deportivo quizá sí. Entrenador, tal vez en el futuro, ahora no. Pero un entrenador que gestione la base y el primer equipo, que ayude a que los jóvenes lleguen preparados… quizá en el futuro.

Vinicius Junior se queja durante el partido ante el Bayern / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

P. ¿Cómo ve el Balón de Oro este año? El año pasado dio a Raphinha como favorito.

R. Hay muchos candidatos. Es difícil porque hay muchos jugadores destacando. Si miras a los equipos de semifinales —Atlético, PSG, Bayern, Arsenal— todos tienen grandes jugadores. No descartaría a ninguno.

P. Forma parte de Laureus, una iniciativa con valores e impacto social ¿Sigue teniendo el fútbol ese poder transformador o es solo negocio?

R. No, no es solo negocio. Los Laureus son premios que reconocen a los mejores del mundo, pero también son socialización o educación. Ayudamos a instituciones, a fundaciones... Es un conjunto que hace grande a Laureus. Y además estás recibiendo un premio por ser el mejor en tu deporte, el mejor del mundo. Eso es algo muy especial, muy bonito para todos y demuestra la vocación transformadora del deporte.