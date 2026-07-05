"No entrenamos músculos, entrenamos movimientos": así trabaja Benjamin Kugel, el nuevo preparador físico del Barça

Si algo ha demostrado Hansi Flick desde su llegada al banquillo del FC Barcelona es que le gusta cuidar todos los detalles. El éxito de su proyecto en el Spotify Camp Nou no se entendería sin su meticulosidad a la hora tratar todos los asuntos que influyen en el rendimiento de sus jugadores a nivel individual y colectivo, especialmente cuestiones tan relevantes y que pueden marcar tantas diferencias como el área de preparación física. De aquí a que haya reforzado su núcleo de asistentes con la llegada de Yann-Benjamin Kugel para ejercer las funciones que hasta la temporada pasada había realizado Julio Tous.

Nacido en Troisdorf (en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia) hace 46 años, Benjamin Kugel llega al Barça gracias a un extenso y reputado currículum. Los siete años en la selección alemana son su principal aval (2010-2017), pues no solo formó parte de la 'Mannschaft' que levantó el Mundial de 2014 sino que coincidió con el propio Flick cuando el actual entrenador blaugrana era asistente de Joachim Low, pero también se ha encargado de monitorizar el rendimiento físico de equipos como el Werder Bremen (su primera experiencia al máximo nivel), el RB Salzburgo, el Colonia, el PSV o el Benfica.

Avanzado en la materia y acostumbrado al 'estilo Flick'

Aunque ahora estamos muy familiarizados con la preparación física de los futbolistas y la gran mayoría de equipos de la élite ha centrado sus esfuerzos en profesionalizar al máximo esta área, en 2012 estas cuestiones todavía no estaban en el orden del día. Hace más de una década, Kugel ya advirtió en una entrevista en 'SPOX' la importancia de que todos los trabajadores de un club que toman decisiones que pueden afectar al rendimiento de los deportistas estén perfectamente coordinados.

"No lo veo como un problema, sino como un reto. La clave del 'equipo que está detrás del equipo' en la selección alemana es la excelente comunicación entre el cuerpo técnico, los fisioterapeutas, los médicos e incluso los cocineros. Todos los procesos se deben ajustar bien y tenemos reuniones prácticamente diarias para discutir en detalle las sesiones de entrenamiento y los planes individualizados", declaró durante su etapa en el combinado nacional teutón.

Especialista en "ejercicios de velocidad y sprint, entrenamiento correctivo y de regeneración y rehabilitación", el nuevo preparador físico del Barça ha trabajado siempre con entrenadores con un estilo de juego parecido al de Flick, también de la escuela alemana, como Low o Roger Schmidt. Aun así, en el pódcast de Eric Friedlander 'How to Become a Professional Footballer' contó en 2020 que cada caso es un mundo y que antes de tomar cualquier decisión en su llegada a un nuevo club es partidario de "observar", "mostrar respeto por la gente que trabaja" y, a partir de ahí, "empezar a tomar decisiones".

"Un jugador de fútbol tiene que ser flexible"

En más de una ocasión, Kugel ha remarcado la importancia de no confundir "ganar masa muscular" con la "flexibilidad". "No entrenamos músculos, entrenamos movimientos. Cuando entreno un movimiento, automáticamente entreno una cadena de músculos. Tenemos que asegurarnos que adaptamos todos los ejercicios para que sean específicos para el fútbol. Los jugadores deben ganar flexibilidad aunque aumenten su masa muscular, una cosa no quita la otra", justificó.

Con la premisa de "trabajar más desde la calidad que desde la cantidad" para "dar al cuerpo una especie de armadura", tiene una forma de ver el fútbol muy parecida a la de Flick en cuanto a la gestión de grupo se refiere. Para él, en lo físico también es relevante "intentar aclarar la mente de los futbolistas" y esto implica "encontrar un equilibrio entre dejar ir y mantener la concentración". "No todo pueden ser entrenamientos de máxima intensidad. Y, cuando lo son, lo importante es 'jugar' con el volumen de las sesiones", consideró.

Mano izquierda con las selecciones

Otra virtud de Kugel que él mismo explicó en el libro que publicó en 2017 junto con Nicklas Dietrich, 'Fit wie die Mannschaft: So trainieren die Weltmeister' (en español, 'En forma como la selección alemana: así entrenan los campeones del mundo'), es su buena comunicación con los clubes "para estar informado en todo momento sobre el nivel de rendimiento de cada jugador". "Es crucial que la cooperación funcione extremadamente bien", remarcan ambos.

Si algo ha necesitado el Barça especialmente en las últimas temporadas es una relación más fluida con los preparadores físicos y servicios médicos de las selecciones para evitar lesiones de futbolistas importantes como Lamine Yamal o Raphinha. Ahora desde el otro lado, Kugel será un refuerzo de lujo para tratar de evitar contratiempos que para él deben interpretarse "como señales de un problema físico y no de accidentes aislados".