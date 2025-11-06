Entrenamiento de recuperación en el gimnasio tras el empate en Brujas

El Barça ha regresado este jueves a los entrenamientos tras el empate a tres ante el Brujas. La expedición azulgrana aterrizó en el aeropuerto del Prat cerca de las 3:00 de la madrugada —una hora más tarde de lo previsto pues había que esperar a un Eric Garcia que pasaba pruebas en el Hospital de Brujas— y Hansi Flick, consciente del cansancio acumulado, decidió retrasar el entrenamiento una hora, programándolo para las 12:00 del mediodía en lugar de las 11:00 habituales.

La sesión, a causa del desgaste de ayer, ha sido muy suave y de recuperación. De hecho, la gran mayoría de jugadores se ha quedado en el gimnasio realizando trabajo regenerativo, mientras que un grupo reducido de futbolistas —los que no tuvieron minutos o fueron suplentes en Bélgica— ha saltado al césped para completar una sesión más ligera.

Pendientes de Eric Garcia

La atención en el día de hoy, lógicamente, está fijada en Eric García. El central pasó pruebas médicas anoche para confirmar el alcance de la lesión y esta mañana, como hemos contado en Sport, los servicios médicos del club han revisado con detalle el informe recibido desde Bélgica. Está previsto que el Barça emita un comunicado oficial en las próximas informando sobre el alcance exacto de la lesión.

Aunque parece difícil, no se descarta que Eric pueda jugar en los próximos partidos con una máscara protectora, algo que ya han hecho otros futbolistas en situaciones similares, como Pau Cubarsí, que disputó varios encuentros con una protección facial tras un corte en la cara.

Tras la sesión de hoy, mañana el equipo celebrará un entrenamiento a puertas abiertas en el Spotify Camp Nou, al que asistirán unos 23.000 aficionados. El Barça anunció ayer que ha vendido todas las entradas, por lo que se espera una auténtica fiesta con todos los aficionados presentes después de mucho tiempo esperando el regresos. Ya el viernes, el Barça pondrá el foco en el partido del domingo ante el Celta en Balaídos, un estadio siempre exigente para los azulgranas.