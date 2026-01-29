Entrenamiento de recuperación del Barça con un Eric recuperado

El Barça ha realizado el tradicional entrenamiento de recuperación con la buena noticia de Eric Garcia. El central ha hecho trabajo de gimnasio, al igual que el resto de titulares, tras ser sustituido al descanso del partido por culpa de unos mareos.

El defensa quedó aturdido por culpa de un balonazo y ya no salió al campo en la segunda parte. Flick apostó por Bernal, que cumplió de maravilla como mediocentro, y dio motivo al técnico para darle más minutos. Ausentes De Jong y Pedri, Flick apostó en el once inicial por Eric, Olmo y Fermín. Ninguno de los tres ha salido hoy al campo, ya que han hecho trabajo en el gimnasio. Bernal, en cambio, sí que se ha ejercitado con los suplentes.

Disponible ante el Elche

Eric estará disponible para el duelo ante el Elche del sábado (21.00 horas), aunque todo apunta a que será para volver a la posición de central. Flick aún no recuperará a Pedri, pero sí a De Jong, así que Eric apunta a hacer pareja con Cubarsí con el asterisco de Araujo. Flick está empezando a rondar al central uruguayo y no sería ninguna sorpresa que fuera titular en alguno de los próximos encuentros.

Ante el Copenhague jugó la recta final del encuentro junto a Cubarsí en el centro de la defensa. El uruguayo se ha ejercitado esta mañana con normalidad. Una sesión en la que también ha participado el portero del Barça Atlètic, Emilio Bernad, un habitual en los últimos meses en las sesiones del primer equipo. Tampoco ha faltado un Tommy que sigue en dinámica de primer equipo. El mediocentro, al que todos comparan con De Jong, aún no ha debutado con el primer equipo pero hace semanas que entrena con los mayores.

Cancelo, por su parte, se ejercitó con normalidad tras perderse el encuentro ante el Copenhague al no estar inscrito y entrará en la convocatoria del encuentro ante el Elche. El portugués disfrutó de su primera titularidad ante el Oviedo en su segunda etapa en el Barça. Lo hizo en el Spotify Camp Nou por primera vez.