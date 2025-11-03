El entrenamiento en el Camp Nou apunta al 'sold out'

El ritmo de venta de las entradas para poder presenciar el entrenamiento del FC Barcelona en la reapertura del Spotify Camp Nou va camino de colgar del cartel de 'sold out'. Son ya 15.000 entradas vendidas de las 23.000 que se han puesto a disposición de los socios y aficionados blaugranas.

El club catalán espera agotar durante los próximos días todas las localidades, viendo el buen ritmo de venta desde que estas se pusieron a disposición de aquellos fans sin carnet de socio. En apenas unas horas, se ha pasado de las 7.500 localidades que retiraron los socios en una exclusividad de 48 horas, a las 15.000, lo que permite ser al club optimista en cuanto a la respuesta de los culers.

El entrenamiento del próximo viernes comenzará el a las 11:00 h, y las puertas del estadio se abrirán a las 9:30 horas. El FC Barcelona preparará en esta sesión el partido del domingo día 9 en Vigo contra el Celta.

10 euros para el público en general

El precio para los socios y abonados fue de 5 euros y se vendieron alrededor de 7.500 entradas. Pero ha sido, sobre todo, cuando el proceso de venta se ha abierto al público en general que el aumento ha sido considerable, teniendo en cuenta que la ocasión de ver en acción a los jugadores del Barça, y además, conocer desde dentro el nuevo estadio es una grandísima oportunidad para los aficionados azulgranas.

Para estos seguidores que no son socios, se ha establecido un precio de compra de 10 euros por entrada (la recaudación será destinada a fines benéficos de la Fundació FC Barcelona).

Los asistentes se ubicarán en las zonas de Tribuna y de Gol Sur del Spotify Camp Nou y que, lógicamente, coincide con los sectores que se abrieron cuando se obtuvo la licencia de primera ocupación para la fase 1A con 27.000 espectadores.