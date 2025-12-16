Entrenamiento del Barça a puertas abiertas: horario, precio de las entradas y cómo comprarlas

El FC Barcelona volverá a abrir sus entrenamientos al público con motivo de la Navidad, una iniciativa solidaria organizada por la Fundació FC Barcelona que este año llega con una importante novedad: el Barça femenino se suma por primera vez a los entrenamientos de puertas abiertas.

La recaudación íntegra de ambos entrenamientos se destinará al proyecto Polseres Blaugranas, una iniciativa de la Fundació FC Barcelona que trabaja junto a hospitales pediátricos de Catalunya y de todo el mundo para humanizar la atención sanitaria y mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes durante largas estancias hospitalarias.

Horarios de los entrenamientos del Barça

Los dos entrenamientos solidarios se celebrarán en el Estadio Johan Cruyff:

Primer equipo masculino : lunes 29 de diciembre , a las 17:00 horas

: lunes , a las Primer equipo femenino: lunes 5 de enero (hora por confirmar)

El entrenamiento del equipo dirigido por Hansi Flick volverá a ser uno de los grandes atractivos de estas fechas, mientras que la incorporación del Barça femenino supone un paso más en la consolidación del proyecto solidario del club.

Precio de las entradas

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles, con una preventa exclusiva de 24 horas para socios y socias que arrancará a las 12:00 horas. Toda la recaudación irá destinada al proyecto solidario Polseres Blaugranas, enfocado a mejorar la estancia de niños y adolescentes hospitalizados o con enfermedades graves.

Los socios y socias podrán adquirir entradas por un precio único de 3 euros (+1,75€ de gastos de gestión). Una vez finalizada la preventa, las entradas se abrirán al público general por 6 euros (+2,5€).

Dónde comprar las entradas

Las entradas podrán adquirirse a través de los canales oficiales del FC Barcelona, una vez se active la venta este miércoles al mediodía.