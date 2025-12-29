Entrenamiento Barça puertas abiertas, en directo: vuelven Araujo, Pedri y Olmo al grupo | Streaming en vivo

En directo
Los jugadores se disponen ahora a lanzar balones y a firmar autógrafos a los aficionados en la grada. Enloquecen los niños y niñas que se han acercado al Johan Cruyff.
Los tres porteros hacen ejercicios de pase ahora en un extremo del campo. En días como hoy nos damos cuenta de que conviven muchísimo durante los entrenamientos, al margen del resto.
Pedri, Lamine y Flick, entre los más aclamados en la grada.
El club informa que hay 5.530 espectadores en el entrenamiento de puertas abiertas en el Johan Cruyff.
Se vive con intensidad la conservación, en la que hay que hacer 'x' pases y cambiar el sentido con porterías pequeñas, buscando el gol. El equipo sin peto, por ejemplo, tiene a Frenkie, Ronald, Bardghji, Jofre, Bernal, Fermín o Ferran. El de peto azul, Lamine, Balde, Gerard, Dro, Rashford o Lewandowski. Ahora pivotes Raphinha y Casadó y por fuera Joan Garcia y Tek.
Dani Olmo trabajando al margen ahora. No entra en la conservación ya que aún no puede hacer ejercicios de contacto. El resto, divididos en dos equipos con cuatro pivotes (Bernal, Frenkie, Tek y Ter Stegen). Joan Garcia trabajo en solitario
Se acabaron los rondos y el staff técnico llama a todos, incluidos porteros, al centro del campo en el Johan Cruyff.
En un rondo trabajan Olmo, Raphinha, Balde, Fermín, Koundé, Frenkie y Lewandowski. En otro, Cubarsí, Gerard, Bardghji, Casadó, Bernal o Tommy Marqués. Y en un tercero Lamine, Ferran, Eric, Pedri, Rashford, Jofre y Araujo.
Dani Olmo, por ahora, hace el entrenamiento con el grupo. Aún no ha pasado el mes que estableció el club tras lesionarse el hombro. Por ahora, todo ejercicios sin contacto.
Flick reúne ahora a los jugadores de campo para preparar el siguiente ejercicio mientras Tek, Joan Garcia y Ter Stegen hacen trabajo específico en la portería.
