El entrenamiento que 'activó' a Lewandowski durante el verano

Robert Lewandowski está en muy buen estado de forma física con sus 36 años recién cumplidos. El propio delantero lo afirmó en el retorno con la selección de Polonia en el primer parón de liga por compromisos nacionales, con la UEFA Nations League como competición.

En una entrevista en el 'Que t'hi jugues!" de Cadena SER, habló Juanjo Moral, presidente del Cade Paguera de Mallorca, club que tiene el campo donde Lewandowski pidió entrenar antes de la pretemporada con el Barça.

Moral explicó como nació la oportunidad de tener a uno de los mejores del mundo en su campo: "Una persona de su entorno me preguntó si podíamos abrirle el campo para que entrenase solo. Lo hablé con la junta directiva y dejamos que entrenase a puerta cerrada. La condición era que estuviera cerrado y que los niños no pisaran el césped mientras él entrenaba".

La rutina de entrenamiento

El buen estado de forma de Lewandowski es más que positivo, ya que en cuatro jornadas lleva cuatro goles y es por el momento el pichichi de LaLiga. El presidente del club explicó el plan que cada día el delantero realizó: "A las 8 de la mañana comenzaba a entrenar, se duchaba y se marchaba. Él colgó en las redes su entrenamiento y la cagamos, porque no fue tan íntimo como él pensaba. Fuera esperaban niños para hacerse fotos, pero se comportaron muy bien".

Moral siempre creyó sobre la propuesta del polaco para ejercitarse allí: "No pensé que fuera una broma porque me dijeron que era un futbolista del Barça, pero no me dijeron el nombre. Si llega a llamar a Florentino le hubiéramos dicho que el campo estaba cerrado". Bromeando, sentenció que "le dejamos todo lo que nos pidió: balones, picas, porterías pequeñas... Si me pide un circo, le dejo un circo. Ni pagando 2.000 euros por día dejo entrar a Vinicius y a Mbappé", declaró el presidente del club mallorquín, orgulloso de poder decir que uno de los mejores delanteros se entrenó en las instalaciones de su club.