Los entrenadores repetidores de la historia del Barça

El último entrenador que se ha enfrentado al Barça, Ernesto Valverde, vive su tercera etapa como 'míster' del Athletic Club de Bilbao. ¿Hay algún entrenador que lo ha logrado en los 126 años de historia del Barça?

Al margen de los técnicos interinos (Charly Rexach es el mejor ejemplo) Helenio Herrera es el entrenador que ha vivido más etapas como entrenador del FC Barcelona.

Valverde y Flick se han enfrentado en competiciones españolas / Javier Ferrándiz

HH no es el único que lo ha sido en más de una etapa sin ser interino. Además de HH, sorprenderá a más de un culé ver la amplia lista de técnicos que han dirigido al Barça en dos etapas diferentes.

¿Se imaginarían ver a Luis Enrique, Guardiola, Koeman, Xavi o al propio Ernesto Valverde iniciar una segunda etapa en el banquillo del Barça? Precedentes no faltan.

Si Cancelo iniciará ahora una segunda etapa como jugador, en los banquillos estos son los técnicos han dirigido al Barça en dos o más espacios temporales.

El 'míster' más repetidor: Helenio Herrera

Helenio Herrera es uno de los personajes con mayúsculas de la historia del Barça. Sus tres etapas como técnico blaugrana y su carrera como entrenador darían para una película o una serie de Netflix extensa. HH aterrizó en el Barça en la primavera de 1958.

El Barça estaba deprimido tras el caso de Di Stéfano y Helenio logró darle la vuelta a la situación. Potenció a los jugadores catalanes y exigió al límite a los cracks extranjeros con métodos hasta entonces desconocidos.

Sus frases míticas como 'ganaremos sin bajar del autocar' o 'con diez se juega mejor que con once' han pasado a la historia como las dos ligas que ganó el conjunto blaugrana en los cursos 58-59 y 59-60.

Una Copa de Ferias y una Copa de España también figuran en su currículum aunque la eliminación en la Copa de Europa contra el Madrid y su enfrentamiento con Kubala acabaron provocando que su primera etapa en el Barça fuera más corta de lo deseada.

HH revolucionó al Barça en su primera etapa / Archivo

En el año 1969 HH estuvo a punto de volver al Barça pero su regreso se acabó frustrando y provocó una crisis directiva que acabó desembocando en elecciones.

El técnico argentino no volvió al Barça hasta la segunda temporada de Núñez como presidente. Rifé, que había relevado a Lucien Muller, cayó en desgracia y el escogido para suplirlo fue Helenio.

El mago cogió las riendas del equipo en marzo de 1980 situado en la octava posición de la tabla y logró acabar cuarto y con el equipo sellando su clasificación europea.

HH entrenó al Barça en tres etapas diferentes / Archivo Sport

Para la temporada siguiente, Kubala fue el entrenador elegido pero su inicio de temporada 80-81 no fue nada positivo y la inexperta directiva de Núñez decidió dar un nuevo golpe de timón y recurrir nuevamente a Helenio Herrera.

El Barça era entonces duodécimo en la clasificación y con HH el equipo acabó quinto y se coronó como campeón de la copa del Rey venciendo al Sporting de Gijón. Sin el secuestro de Quini que afectó de manera importante a la plantilla el equipo blaugrana hubiera logrado una clasificación liguera muy superior.

En el momento del secuestro del goleador asturiano el Barça iba segundo a tan solo dos puntos del líder, el Atlético de Madrid. La liga la acabaría ganando la real sociedad.

Helenio Herrera es el entrenador con más etapas en la historia del Barça / Archivo Sport

Los métodos revolucionarios de finales de los 50 de Helenio Herrera habían quedado muy anticuados en el inicio de la década de los 80 y los jugadores de aquella plantilla relataban anécdotas increíbles como que HH no distinguía a los jugadores des del banquillo.

Su carisma e ingenio, no obstante, estaba intacto y su capacidad para generar polémicas no quedó reducido con la edad. Una de sus frases que generó más revuelo fue cuando le preguntaron por el marcaje que había que realizar sobre el delantero del Real Madrid Juan Gómez 'Juanito'. HH dejó a todos con la boca abierta cuando aseguró que "Juanito se marca solo".

Juanito marcó un gol en el partido y se lo dedicó a HH con un poco elegante "vete al asilo viejo" que no afectó a un HH contento porque su Barça logró vencer al Real Madrid de Juanito y compañía. Su objetivo de desquiciar al rival lo había logrado. Helenio fue genio y figura hasta la sepultura.

El más reciente: Louis van Gaal

Louis Van Gaal es el último entrenador del Barça que ha ejercido como técnico blaugrana en una segunda etapa muy diferenciada de la primera. El holandés fue llamado por Joan Gaspart en la tercera temporada del presidente que fue el relevo de Núñez.

Van Gaal arrancó la temporada 2002-03 como la gran apuesta para recuperar el rumbo deportivo del Barça pero los malos resultados provocaron que se decidiera cambiarlo por Radomir Antic.

El carismático técnico holandés no logró reeditar en su segunda etapa los buenos resultados que logró entre 1997 y 2000 cuando fue el último entrenador de la era Núñez. Aunque fue una etapa muy convulsa a nivel social Van Gaal logró conquistar dos ligas y una Copa del Rey.

Van Gaal fue contratado por Núñez y por Joan Gaspart / Archivo Sport

Su manera directa de enfrentarse a la prensa y la apuesta desacomplejada por fichajes de holandeses le convirtieron en un entrenador muy discutido. Con los años se le valora la apuesta que hizo por la cantera. Van Gaal apostó por jugadores del nivel de Valdés, Puyol, Xavi o Andrés Iniesta.

Dos intentos fallidos: Laszi Kubala

Laszi Kubala es uno de los grandes mitos de la historia del Barça. Su pasado como jugador fue glorioso pero como entrenador no tuvo suerte en ninguna de sus dos breves etapas al frente del Barça. El húngaro fue elegido por Llaudet para reemplazar a Lluís Miró en el transcurso de la temporada 61-62.

Laszi permaneció aquella campaña en la que el Barça acabó segundo a tres puntos del Real Madrid y en la siguiente fue destituido a medio curso tras deambular el equipo en la zona media de la tabla.

Kubala triunfó como jugador pero no tuvo éxito como técnico del Barça / Archivo Sport

Josep Lluís Núñez volvió a pensar en Kubala casi dos décadas después. Laszi había sido un seleccionador español longevo y tras la Eurocopa de 1980, el húngaro asumió volver a ejercer de entrenador blaugrana.

La experiencia volvió a ser negativa ya que tras 15 jornadas la directiva decidió destituirlo y volver a situar a HH en el banquillo barcelonista.

El más longevo: Jack Greenwell

El inglés Jack Greenwell se mantiene como el técnico que ha dirigido al Barça durante más años.

Su primera etapa ya fue muy extensa ya que ejerció de entrenador del Barça des del 1913 hasta 1923. En estos diez años Greenwell conquistó tres Campeonatos de España, cinco Campeonatos de Catalunya y una Copa de los Pirineos.

Ocho años después vivió una segunda etapa entre 1931 y 1933 en la que logró llevar a las vitrinas del club un Campeonato de Catalunya. Además de ser el entrenador más longevo y uno de los privilegiados que dirigió al barça en dos épocas diferentes.

Jack Greenwell es el entrenador más longevo de la historia del Barça / Archivo

Greenwell se mantiene como el tercer entrenador con más títulos ganados de la historia del barça con 10 títulos. Solo Guardiola y Cruyff le superan en esta faceta.

Plattko: Dos etapas muy lejanas

Ferenck Plattko es uno de los mejores porteros de la historia del Barça pero además de su leyenda como portero dirigió al Barça en dos etapas muy diferentes. En la temporada 34/35 Plattko suplió a Domby como míster blaugrana y ganó un Campeonato de Catalunya. Al año siguiente Patrick O'Connell le relevó en el cargo.

Plattko entrenó al Barça en dos etapas muy diferentes / Archivo

Plattko volvió a ejercer como 'míster' culé dos décadas después. En la década de los 50 entre Daucik y Helenio Herrera se sucedieron técnicos que no lograron consolidarse y en el caso de Plattko sus métodos férreos y carácter agrio le dificultaron el éxito.

Michels: Dos etapas más valoradas con el paso del tiempo

Rinus Michels es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol aunque sus dos etapas en el Barça no fueron pródigas en títulos.

'Míster mármol' aterrizó en Barcelona en la temporada 71-72 pero no logró que su equipo brillara hasta el fichaje de Cruyff en el verano del 1973.

La liga del 0-5 al Madrid fue su gran legado aunque su carácter estricto con la plantilla y los resultados irregulares provocaron que la directiva de Montal le sustituyera por Weisweiler.

Rinus Michels hablando con Johan Cruyff en su etapa de entrenador del FC Barcelona / Archivo

El alemán no congenió con Cruyff y después de que Laureano Ruiz ejerciera de técnico puente, Michels se volvió a sentar en el banquillo del Camp Nou. En su segunda etapa des de la temporada 1976-77 hasta el curso 1978-79 Michels solo logró conquistar una Copa del Rey.

Pese a que su palmarés no fue extenso, Michels sentó las bases del estilo de juego que Cruyff implantó en su llegada al banquillo blaugrana una década después.

Jesza Poszonyi: Un húngaro olvidado

Jesza Poszonyi no solo fue el primer técnico contratado para enseñar fútbol en la cantera sino que se convirtió en el primer segundo entrenador de la historia del club. El húngaro fue uno de los grandes precursores del estilo de juego del Barça.

Después de ejercer como entrenador auxiliar en el curso 1922-23, Poszonyi arrancó la siguiente temporada como primer técnico , cargo que ejerció durante tres meses antes de volver a ser el segundo entrenador, en este caso ayudando al nuevo 'míster' Alfred Spouncer.

Jesza Poszonyi es uno de los mejores entrenadores húngaros de la historia / FCB

En el verano del 2024 volvió a ser elegido como el primer entrenador pero fue relevado a finales del año por Ralph Kirby.

Jesza Poszonyi fue el primer entrenador del Barça en escribir un libro en el que explicaba su metodología y el prólogo de la obra fue escrito por el presidente Joan Gamper.

En su última temporada en el club blaugrana, el Barça ganó un Campeonato de Catalunya y un Campeonato de España

Jack Dombi: Un caso muy especial

El austríaco Richard Kohn, conocido como Jack Dombi, entrenó al Barça en dos etapas (1926 y 1934). En su segunda época de blaugrana, el técnico judío llegó a Barcelona huyendo de la Alemania nazi.

En el Barça tuvo una primera etapa de entrenador entre febrero y diciembre de 1926 logrando conquistar un Campeonato de España y un Campeonato de Catalunya.

Dombi fue uno de los padres del fútbol base del Barça / FCB

El Barça que se encontró Dombi en 1934 ya no era el de la primera edad de oro. No estaban ni los Paulino Alcántara, Samiter, Sagi Barba o Piera. Dombi fijó su residencia en el propio Estadi de Les Corts pero los resultados no acompañaron.