El entrenador del Racing desafía al Barça: "Vamos a ser valientes"

El Racing de Santander no quiere llegar al Spotify Camp Nou con complejos. El conjunto cántabro visita este miércoles al FC Barcelona en la sexta jornada de LaLiga con la intención de competir desde su propia identidad y tratar de poner en problemas al líder. Su entrenador, José Alberto López, tiene claro el camino: valentía, personalidad y capacidad para sufrir cuando sea necesario.

“Nosotros vamos a Barcelona a intentar ser valientes, ser reconocibles y ser un Racing atrevido como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir”, aseguró el técnico asturiano en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Racing llega al duelo después de haber sumado siete puntos en las cinco primeras jornadas, con dos victorias, un empate y dos derrotas. El último triunfo, ante el Alavés, permitió al conjunto cántabro coger aire antes de uno de los desplazamientos más exigentes de la temporada.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Ferran contra el Racing / AP

“Todos hemos soñado con jugar partidos como el de mañana”

José Alberto no escondió la ilusión que genera para su plantilla un partido de estas características: “Todos hemos soñado desde pequeños con jugar partidos como el de mañana, en escenarios como el de mañana. Tenemos muchísima ilusión en hacer un gran partido, en poner las cosas difíciles y en venir para Santander con puntos, intentando buscar la victoria, que es lo que pretendemos en todos los escenarios a los que vamos”.

El técnico no plantea, por tanto, un partido de supervivencia. Aunque reconoce la dificultad de enfrentarse al Barça, su objetivo pasa por mantener las señas de identidad que han acompañado al Racing desde el inicio de la temporada y tratar de aprovechar sus oportunidades.

El peligro del Barça y la presión tras pérdida

José Alberto también analizó las virtudes del equipo de Hansi Flick, que llega al encuentro después de haber comenzado la temporada con pleno de victorias en Liga: “Es un equipo que parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro. Tiene todos los registros para poder hacer daño y, además, tiene muchos automatismos y muchos mecanismos. Es un equipo muy coral. Cualquier jugador puede tener una acción determinante en el partido y marcar la diferencia".

La acumulación de partidos también puede provocar cambios en la alineación del Racing. José Alberto no quiso dar pistas sobre el once que presentará ante el Barça y defendió una filosofía basada en el rendimiento de cada futbolista: “En este equipo no hay jugadores titulares y suplentes, hay rendimientos. Lo importante no es cómo estamos en la jornada 5, lo importante es cómo estemos en la jornada 38", sentenció el entrenador, que tomará las decisiones en función del estado de sus jugadores.