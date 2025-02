El entrenador que logró lo imposible: Ormaetxea y sus dos Ligas con la Real Sociedad

Guipuzcoanos, discretos, con pasado como jugadores de la Real Sociedad y entrenadores capaces de ganar títulos con su equipo de toda la vida: el hilo conductor que une a Alberto Ormaetxea y a Imanol Alguacil es visible para cualquier aficionado al fútbol con cierta memoria, especialmente para los que frecuentaban el estadio de Atocha y ahora son asiduos de Anoeta.

Cierta memoria porque para recordar a Ormaetxea es inevitable tener ya una cierta edad: fue entrenador de la Real Sociedad entre 1978 y 1985. En octubre de 2025 se cumplirán 20 años de su prematuro fallecimiento, a los 66 años.

Quizá el tiempo haya diluido su nombre, pero su figura y su legado siguen muy vivos; no en vano fue el entrenador que logró lo imposible, dos títulos de Liga con el equipo donostiarra, en 1981 y 1982.

Para comprender en su justa medida la gesta de Ormaetxea conviene ampliar el foco de la perspectiva histórica. Desde 1957 hasta que en 1981 la Real logró proclamarse campeón de Liga, solo un equipo -el Valencia en 1971- había logrado romper la tendencia establecida en el campeonato: la Liga la ganaba el Real Madrid, el Barcelona o, en menor medida, el Atlético de Madrid.

Ormaetxea, a la derecha, junto a Iriarte y Boronat / -

La Real Sociedad se atrevió a desafiar esa autoridad. Lo hizo desde un rincón del mapa, jugando los partidos de casa en un estadio muy especial, Atocha; sin extranjeros y con un equipo formado básicamente por gente de la casa. Al timón, un entrenador discreto y de pocas palabras, pero excelente conocedor de su club y de las interioridades del vestuario que manejaba.

Como Imanol, Ormaetxea (nacido en Eibar en 1939) había sido jugador de la Real Sociedad: lo fue durante once temporadas, entre 1962 y 1973; la mitad de ellas en Segunda y la otra, en Primera.

Sabía lo que era jugar en el Bernabéu o en el Camp Nou, pero también lo que suponía jugar, por ejemplo, en Puertollano, ante el Calvo Sotelo, en 1967, el partido que cambió el curso de la historia de la Real, cuando el conjunto donostiarra abandonó Segunda para consolidarse ya plenamente en Primera división.

Con ese notable bagaje como futbolista asumió el banquillo del primer equipo de la Real en 1978. No tenía experiencia en Primera. No la necesitó. En su primera temporada, logró situar a la Real Sociedad en la cuarta posición de la Liga, en puestos europeos. Al año siguiente (1979-80) ya rozó el título de Liga, que solo se escapó por una derrota en Sevilla en la penúltima jornada. La Liga fue para el Madrid.

Escultura dedicada a Ormaetxea en los aledaños de Anoeta / -

Una columna vertebral para la historia

En 1981 lo logró: los nombres propios de la columna vertebral de aquella Real Sociedad siguen grabados a fuego en la memoria de cualquier aficionado 'txuri urdin': Arconada en la portería; Górriz, Kortabarria en el centro de la defensa, Zamora y Periko Alonso (el padre de Xabi Alonso) en la medular y Satrústegi y el imaginativo López Ufarte inventando en ataque.

Ese título de la Real Sociedad llegó con suspense: en la última jornada, el Real Madrid visitaba Valladolid y la Real jugaba en El Molinón. El Madrid neceitaba ganar y esperar un tropiezo de la Real. Cumplió y ganó en Pucela: se daba por hecho que el título era nuevamente para el Madrid, al punto de que Juan Gómez, 'Juanito', lo celebró antes de tiempo, yendo de rodillas al vestuario.

Pero el partido de la Real no había terminado: el equipo donostiarra perdía 2-1 y en la última jugada, Jesús Mari Zamora pescó un balón muerto en el área del Sporting y marcó el gol más importante de la historia del equipo vasco. El 2-2 concedía a la Real Sociedad su primer título de Liga. Era el 26 de abril de 1981. El recibimiento del autobús de la Real en Guipúzcoa fue espectacular. Los que lo vivieron no lo olvidan.

"Soy un poco raro"

Cuando le tocó atender a la prensa, justo después de esa enorme explosión de alegría colectiva, Ormaetxea no abandonó su gesto serio. "Siento una gran alegría", dijo, aunque su cara no decía lo mismo. Siempre fue serio, con fama de distante.

"Soy raro. Dicen que soy raro; yo creo que soy normal. Por qué echar las campanas al vuelo. Hoy gano yo y mañana otro, nada más. También dicen que soy raro porque no me gusta el cine ni salir a tomar vinos. Pero es que tomo dos vinos y estoy 'jiñao'. Me tienen que recoger con pala, y a la cama. Igual sí soy un poco raro", confesaba en 'El País', en enero de 1982.

Cuando Xabi Alonso se encaminaba el año pasado hacia el título de la Bundesliga, se acordó de Ormaetxea. "Yo recuerdo como aficionado de la Real quién era el entrenador de aquel equipo que ganó la primera liga. Y cada uno se acuerda quién ha sido el primer entrenador ganador de liga de su equipo". En su caso, Alonso fue el Ormaetxea del Leverkusen.

En 1982, mientras España se preparaba para organizar el Mundial, la Real repitió título. Lo hizo con el mismo bloque de jugadores y con menos agonía, ganando el último partido de Liga ante el Athletic en Atocha. El núcleo de selección española que jugó ese Mundial era el núcleo de la Real Sociedad, el equipo más representado. Seis de los 22 elegidos jugaban en la Real: Arconada, Alonso, Zamora, López Ufarte, Satrústegui y Uralde.

"Muy guipuzcoano"

El doble campeón de Liga no alteró sus rutinas. Ni se vino arriba ni pidió fichajes imposibles. Sabía dónde estaba. "Consiguió hacer de aquel grupo de jugadores un equipo. Nadie se consideraba más que nadie y eso que teníamos cuatro o cinco jugadores que en aquella época eran de lo mejor", recordaba Alberto 'Bixio' Górriz en 'Relevo'.

"Había gente que marcaba la diferencia como Arconada, Kortabarria, Zamora, Satrústegui o López Ufarte, pero esa labor de conjunción, de que nadie sobresaliera por encima del resto la hizo Alberto, fue el que consiguió que aquel vestuario estuviera muy unido, que no hubiera ningún ego por encima de los demás. Lo consiguió siendo muy guipuzcoano, muy de casa, conociendo muy bien lo que era la Real, la cantera, los jugadores. Nos transmitió humildad y trabajo".

Además de las Ligas de 1981 y 1982, la Real de Ormaetxea ganó la Supercopa de 1983.

Hay pocas fotos de Ormaetxea sonriendo. Quizás porque sabía que el fútbol de elite era un territorio agrio y poco agradecido, por más que sus dos títulos de Liga le situasen en el olimpo de la Real. Antes de la segunda Liga, llegó incluso a escuchar algún silbido en Atocha.

"No me río, porque en esta profesión no te puedes reír de nadie. Al día siguiente te agachan la cabeza. Es una profesión donde siempre trabajas con el mismo interés, pero donde unas veces ganas y otras pierdes. Si cuando ganas te ríes, cuando pierdas llorarás", explicaba.

Ormaetxea sabía lo que quería. Fiel a su carácter, en su libreto predominaba el equipo por encima de las individualidades. "Yo no quiero balas ni vagos. Quiero trabajadores, no futbolistas de una jugada genial para que los espectadores les saquen el pañuelo. El público vive de esa jugada, pero el equipo no", decía.

Ormaetxea dirigió a la Real Sociedad entre 1978 y 1985 / -

Cuando llegó el inevitable declive del equipo, Ormaetxea dejó la Real. Cuando acabó el curso 84-85, con la Real fuera de Europa, en la séptima plaza, abandonó el banquillo, que pasaría a manos de Toshack. Ormaetxea probó suerte como entrenador del Hércules, en Segunda, pero fue una aventura muy breve, apenas seis partidos. No volvería a entrenar a un equipo profesional.

"No vivo de recuerdos. No valen para nada. Los recuerdos, ni para la vejez, ni para contar a los nietos", contaba. Vivió sus últimos años con la discreción que siempre presidió su vida: comentaba partidos en 'Diario Vasco' y compartía ratos con su cuadrilla, pero no se prodigaba mucho más.

Imanol Alguacil, el Ormaetxea del siglo XXI, igualará ante el Barça el número de partidos que el entrenador de Eibar firmó como técnico de la Real Sociedad: fueron 325. Por delante, en la clasificación histórica solo quedarán Toshack (386) y Benito Díaz (352).