Un entrenador de Lamine en La Masia, al frente del Al-Ittihad de Benzema

El Al-Ittihad de Arabia Saudí cesó de manera fulminante a su entrenador, Laurent Blanc, después de perder por 0-2 contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en la 4ª jornada del campeonato liguero. El técnico francés ganó la Liga y la Copa la temporada pasada, pero tras un mal inicio de temporada, con derrota en las semifinales de la Supercopa y en el estreno del equipo en la Champions asiática (además de la mencionada en Liga), ha sido destituido.

Es por ello que el Al-Ittihad ha premiado el trabajo realizado por Iván Carrasco, quien se encontraba dirigiendo al filial, ascendiéndolo al primer equipo como interino. El club saudí sigue trabajando en encontrar un relevo para Blanc (con Sergio Conceiçao y Xavi Hernández como principales candidatos), pero, por el momento, apuestan por el exblaugrana.

A sus 37 años, Carrasco (sobrino del 'Lobo' Carrasco, histórico futbolista del FC Barcelona durante los años 80) asumirá por primera vez la experiencia de dirigir a un primer equipo. Inició su carrera en los banquillos en 2016, en el Juvenil A del CE Sabadell para, posteriormente, estar tres temporadas en la cantera del Valencia hasta alcanzar el Juvenil B.

En la temporada 2021/22 fichó por el FC Barcelona para entrenar al Cadete A y, precisamente, aquella temporada coincidió con un jovencísimo Lamine Yamal. "Aquella temporada tuve la sensación de que Lamine se aburría en la mayoría de partidos y en cambio en los encuentros difíciles se salió y exhibió todo su potencial", explicaba en una entrevista concedida a SPORT, y añadía: "Dios se pasó tres pueblos con el talento que le ha dado a Lamine".

El curso siguiente, el de Rocafonda subió directamente al Juvenil A, aunque acabó debutando con el primer equipo de la mano de Xavi Hernández. Carrasco, por su parte, se mantuvo en el Cadete A, donde coincidió con futbolistas de la talla de Marc Bernal, Jofre Torrents o Guille Fernández.