El entrenador del Feyenoord: "El Barça cada día está más cerca de ganar la Champions"

El Feyenoord llega al Spotify Camp Nou con dos protagonistas que conocen muy bien al Barça. Giovanni van Bronckhorst y Mika Mármol se reencontrarán este miércoles con el club azulgrana, aunque lo harán desde el otro lado. El técnico neerlandés vistió la camiseta del Barça entre 2003 y 2007 y conquistó la Champions de 2006, mientras que el defensa se formó en La Masia antes de iniciar su carrera lejos de Barcelona.

Ambos comparecieron en rueda de prensa en la previa del encuentro y Van Bronckhorst no escondió la dificultad del reto. El neerlandés considera que el Barça es uno de los grandes candidatos a ganar la Champions y aseguró que su equipo no puede afrontar el partido desde el miedo: “No sería una buena decisión aparcar el autobús, tenemos que ser valientes”.

El entrenador del Feyenoord también elogió el momento del conjunto de Hansi Flick: "Tenemos mucho que ganar, quiero presentar el mejor equipo que tenemos. No hay que olvidar que jugamos contra un equipo que cada día está más cerca de ganar la Champions."

El entrenador también destacó que para muchos de sus futbolistas será su primer partido en un escenario de este nivel, por lo que considera que la experiencia puede ser importante para su crecimiento. El regreso al Spotify Camp Nou tendrá un componente especialmente emotivo para Van Bronckhorst. El neerlandés guarda “bonitos recuerdos” de su etapa como azulgrana, especialmente por aquella Champions conquistada en París en 2006.

Mármol, de La Masia al Camp Nou como rival

También será una noche especial para Mika Mármol. El defensa, formado en las categorías inferiores del Barça, regresará a Barcelona acompañado de familiares y amigos para disputar por primera vez la Champions en el estadio en el que creció como futbolista.

Mika Mármol, en su presentación con el Feyenoord / Feyenoord

El zaguero está actuando actualmente como lateral izquierdo, una posición que conoce de su etapa en La Masia pese a haber llegado al Feyenoord como central. “Me puedo adaptar. Me siento muy cómodo y me gusta jugar ahí”.

Mármol también quiso destacar la apuesta del Barça por la cantera y puso como ejemplo la consolidación de jóvenes futbolistas en el primer equipo. Sin embargo, este miércoles tendrá que enfrentarse a algunos de ellos, con Lamine Yamal como principal amenaza. El defensa tiene claro que sería un error centrar toda la atención en el extremo azulgrana. “Sería un error centrarse solo en Lamine. Sabemos del potencial del Barça en toda la línea de arriba”.

El Feyenoord afrontará así su estreno en la Champions con dos viejos conocidos del barcelonismo en sus filas. Van Bronckhorst y Mármol regresan al Camp Nou, pero esta vez con una misión muy diferente: intentar amargarle al Barça su estreno europeo.