El entrenador del Copenhague quiere que Bardghji juegue

Tanto Barça como Copenhague se juegan muchísimo en la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, pues los catalanes se juegan el pase directo a octavos y los daneses seguir con vida en la competición.

No obstante, más allá de la propia importancia que tiene el partido, uno de los nombres propios es el de Roony Bardghji, ya que el joven extremo sueco recaló el pasado verano en las filas del FC Barcelona procedente del Copenhague. En este sentido, teniendo en cuenta el cariño que le guarda la afición danesa, el técnico del rival de los barcelonistas, Jacob Neestrup, no ha querido desaprovechar la oportunidad de repasar la figura de Roony.

Jacob Neestrup, entrenador del Copenhague, en rueda de prensa / FC Kobenhavn

"Espero verlo en el campo"

Jacob Neestrup ha comentado en el medio danés 'Bold' la posibilidad de que el sueco tenga minutos ante sus jugadores: "Me han preguntado si espero verlo en el campo, y sí, lo espero. Creo que será un gran logro para mucha gente del FC Copenhague. Esto incluye al departamento de talento, a sus excompañeros y a todos los promotores de talento que han trabajado con él. También incluye a los entrenadores y compañeros que tuvo en el primer equipo y a los fisioterapeutas que trabajaron incansablemente para recuperarlo".

De esta manera, el técnico se muestra orgulloso del presente de un Bardghji que acostumbra a dejar buenas sensaciones en los minutos que juega. Además, según explica Neestrup, "en nuestro banquillo se sienta uno de los fisioterapeutas que ha trabajado más de cerca con Roony, y si sucede que Roony se queda fuera de combate, por supuesto será una pena para nosotros", así que espera que el fisioterapeuta pueda verle jugar para pensar que "ha ayudado al joven a volver a ser él mismo".

Más allá de las palabras de su ex entrenador, Mohamed Elyounoussi. excompañero del extremo, también ha querido comentar el como vivirán sus excompañeros verle con la elástica azulgrana: "Ya me fijé en Roony cuando llegué al Copenhague. Fue, por supuesto, por su talento, pero también por su gran dedicación. Desde el principio supo que quería algo grande. Dio un gran paso al venir aquí, y ha demostrado que es lo suficientemente bueno para ello".

De hecho, Elyounoussi reconoce el mérito de Roony al disputar el puesto con Lamine Yamal, pues para él "no es fácil llegar ahí y ocupar ese puesto, está luchando contra uno de los mejores jugadores del mundo, pero ha rendido bien en los minutos que le han dado y ha demostrado que también tiene un gran talento. "Puede marcar goles y dar asistencias, lo demostró en el Copenhague durante algunos años", concluye el jugador del Copenhague.