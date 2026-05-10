¿Cuándo se entregaría el trofeo de LaLiga al Barça?

El trofeo de LaLiga, con posado azulgrana

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El FC Barcelona está a las puertas de celebrar la 29ª Liga de su historia. En esta ocasión, el equipo azulgrana tiene la oportunidad de cantar el alirón frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, una oportunidad única que el conjunto de Hansi Flick no quiere desaprovechar.

Para salir del feudo azulgrana como campeón de LaLiga EA Sports 2025-26, el Barça necesita solamente un punto contra el Real Madrid. Un empate le serviría al FC Barcelona para cantar el alirón de un nuevo título liguero, que además sería frente a su eterno rival tras una nueva temporada en blanco del Real Madrid.

Sergio Busquets fue el encargado de levantar la vigesimoséptima Liga del Barça / Xavier Ferrandiz

Se trata de una oportunidad histórica la que tiene el Barça este domingo, pues nunca ha cantado el alirón liguero contra el Real Madrid en toda su historia, menos todavía en su propio estadio. El equipo de Hansi Flick no puede fallar si quiere poner el broche de oro a una temporada histórica, que se cerrará con la segunda Liga consecutiva a los mandos del entrenador alemán.

El título de Liga se entregaría hoy si el Barça es campeón

En el caso de cantar el alirón este domingo, el FC Barcelona recibirá hoy mismo el título de LaLiga a manos de Rafael Louzán. Se trata de un protocolo cambiante según el año, pero que en esta ocasión permitirá al Barça entregar el trofeo a su afición el mismo día en el que se proclame campeón.

Hay dos criterios para definir cuándo se entrega el trofeo al campeón de LaLiga EA Sports. Si el equipo se proclama vencedor fuera de su estadio, el trofeo se entrega en el siguiente partido en casa; de hacerlo como local, o bien se espera al siguiente partido o se aprovecha el mismo día para realizar las celebraciones.

Las calles de Barcelona, abarrotadas en la celebración de la Liga / FC Barcelona

La última ocasión que el equipo campeón celebró el título de Liga en casa el mismo día que cantó el alirón fue en 2022, cuando el Real Madrid se proclamó vencedor tras ganar al Espanyol en el Santiago Bernabéu. En esta ocasión, el equipo blanco podría ver de primera mano la entrega del trofeo de LaLiga al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, aunque para hacerlo deberá sumar un único punto para ser campeones.

