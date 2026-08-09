Entramos en la nueva casa de Lamine Yamal: una mansión valorada en más de 10 millones de euros, piscina exterior con cascada, campo de fútbol y sala de cine

Con 19 años recién cumplidos, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los jugadores más jóvenes en ganar un Mundial y en una figura de enorme interés mediático. Su fulgurante ascenso en el fútbol europeo ha despertado la curiosidad sobre su vida privada, especialmente sobre dónde vive actualmente el delantero del FC Barcelona.

Criado en el barrio de Rocafonda de Mataró, Lamine protagonizó una irrupció fulgurant en el Barça y en la selección española. Debutó con el primer equipo azulgrana en 2023, con solo 15 años, y meses después se estrenó con La Roja convirtiéndose en su goleador más joven. Desde entonces, ha ganado tres ligas, una Eurocopa y un Mundial, consolidándose como una pieza esencial tanto en el club como en la selección.

Una mansión de más de 10 millones en Ciudad Diagonal

El joven delantero reside ahora en una lujosa mansión de Esplugues de Llobregat, situada en la exclusiva urbanización Ciudad Diagonal. La propiedad, valorada en más de 10 millones de euros, perteneció anteriormente a Shakira y Gerard Piqué, convirtiéndose en uno de los enclaves más simbólicos del universo azulgrana.

La casa de Lamine Yamal en Esplugues de Llobregat. / Sport.es

La vivienda, diseñada en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller, cuenta con más de 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y dos niveles subterráneos. Entre sus comodidades destacan amplios ventanales, piscina exterior con cascada, piscina interior, gimnasio privado, pista de pádel, sala de cine, bodega, estudio de grabación y un campo de fútbol privado.

Aunque ha mantenido la estética contemporánea y luminosa que caracterizaba la decoración de Shakira, Lamine ha personalizado la mansión con trofeos, premios y recuerdos de su corta pero exitosa carrera. También ha renovado el mobiliario para conservar el estilo diáfano y cómodo que ya tenía en su anterior vivienda.

El complejo incluye cuatro casas independientes: una para los padres de Piqué, otra para los de Shakira, una tercera, la principal, ahora propiedad del joven jugador blaugrana, y una cuarta pendiente de reforma. Desde su posición elevada, la mansión ofrece vistas privilegiadas sobre Barcelona y el Mediterráneo.

Un enclave simbólico y mediático

La compraventa se cerró tras una negociación de tres meses, según revelaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en su pódcast Mamarazzis. El trámite se realizó mediante abogados, sin presencia de los anteriores propietarios.

La nueva casa de Lamine Yamal que perteneció a Piqué y Shakira. / ·

La casa, escenario de momentos familiares y mediáticos de la pareja Shakira y Piqué, se convierte ahora en el nuevo refugio del futbolista, que inicia una etapa marcada por el éxito y la estabilidad.

Con solo 18 años cuando inició el proceso de compra, Lamine Yamal se instala en uno de los hogares más emblemáticos de Barcelona. Un espacio que ahora se prepara para acoger nuevas historias, nuevos goles y nuevos éxitos, escritos por uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial.