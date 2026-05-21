Entramos en el Casanova Beach Club de Castelldefels: el exclusivo restaurante frente al mar donde celebró el Barça su fiesta de campeones

El FC Barcelona está de celebración. El conjunto dirigido por Hansi Flick ha vuelto a conquistar la Liga y la Supercopa de España en una temporada muy positiva. Sin embargo, la gran asignatura pendiente del conjunto azulgrana sigue siendo la Champions League. En la última edición, el Atlético de Madrid lo eliminó en los cuartos de final y también lo dejó fuera en las semifinales de la Copa del Rey.

Ayer, la plantilla fue citada en el restaurante Casanova Beach Club de Castelldefels para celebrar la temporada, pero también para rendirle homenaje a Robert Lewandowski, quien dejará el club después de cuatro años. La celebración tuvo de todo y los jugadores fueron acompañados por sus respectivas parejas, donde Lamine Yamal presentó a su nueva pareja, la influencer Inés García.

¿Dónde se encuentra el Casanova Beach Club?

El exclusivo restaurante al que acudieron se encuentra en el Paseo Marítimo de Castelldefels, en primera línea de playa. Un sitio ideal para celebrar todo tipo de acontecimientos. Es uno de los locales del Gripo Lancaster, que tiene una cartera de cuatro restaurantes y varios chiringuitos en la zona.

El local está a 30 minutos de Barcelona en coche, lo que hace que sea un sitio muy transitado. El establecimiento gastronómico cuenta con más de 12 años de vida, convirtiéndose en uno de los restaurantes más populares de la zona. Una de las claves de su éxito es la ubicación, pero también la carta gastronómica que ofrece.

El restaurante se divide en cuatro zonas, una de ellas privadas para los clientes más exclusivos. A pesar de ello, en cualquier zona se puede ver las espectaculares vistas que hay al mar. La joya de la corona es la zona de 'chill out', que está rodeada de una piscina con tumbonas y camas balinesas. Un sitio perfecto para disfrutar de una agradable jornada.

La espectacular piscina del Casanova Beach Club de Castelldefels / Google

¿Cuál es el horario?

El Casanova Beach Club está abierto de lunes a jueves desde 11:00 a 01:00 horas, y el viernes y sábado se alarga el horario nocturno hasta las 03:00 horas. En cambio, el domingo abre las puertas, pero de 11:00 a 19:00 horas.

Esta es la oferta gastronómica

Desde la página web, aseguran que "Casanova Beach Club es un oasis gastronómico que fusiona la cocina mediterránea con exquisitas creaciones de la cocina fusión asiática". Son dos combinaciones que funcionan perfecto y así se abre la posibilidad para que los clientes se decanten desde comida mediterránea hasta asiática.

La carta cuenta con entrantes, ensaladas, platos fríos, arroces, pescados a la brasa, carnes a la brasa, japanase mode, menú asiatico, tabilta de suchi (14 unidades), postres y platos para los más pequeños.

Lo más demandado es el menú asiático, valorado en 46 euros, que es para mínimo dos personas y tiene las siguientes elaboraciones:

Edamame con salsa de sésamo tostado

Langostinos en tempura de panko crujiente

Gyozas caramelizadas con salsa teriyaki

Nigiri de foie con tartufata y sal negra

Sashimi de atún rojo

Uramaki de salmón, queso crema y tobiko con base de atún y aguacate

Hosomaki de steak tartar con aguacate, queso crema y espárragos

Yakisoba de pollo con verduras crujientes, setas shiitake y sésamo

Sorbete de yuzu con crumble de maíz tostado

Varias elaboraciones del Casanova Beach Club de Castelldefels / Google

Respecto a la cocina mediterránea, los platos más tradicionales y mejor valorados son los mejillones al vapor, los boquerones a la andaluza con loomi, la fondue de queso al horno con miel de hierbas y las recomendadas bravas del Embarcadero.

No es lo único, ya que también hay carnes, como el solomillo de ternera con stracciatella trufada o la tagliata de entrecotte a la brasa.

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En cuanto a los arroces, triunfan el A Banda de sepia y cigala, el Peralada mixto, el negro de calamar y navajas, el seco de costilla de mamut y el de Castelldefels, con sepia, costilla de cerdo, verduras y gambas. Unas elaboraciones que elevan, sin duda, la experiencia de visitar el Casanova Beach Club.