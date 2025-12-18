Las entradas VIP para el Barça-Real Madrid, a partir de 4.000 euros

La vuelta al Spotify Camp Nou por parte del FC Barcelona debía suponer un importante aumento de los ingresos para el club azulgrana, y hasta el momento parece ser que la gestión de la entidad de su 'nuevo' estadio apunta a ello.

Si ya en algunos partidos se había criticado los elevados precios de las entradas para los partidos, principalmente los establecidos en el primer choque ante el Athletic Club, estaba claro que para el gran Clásico del fútbol español ante el Real Madrid se optaría por altos precios, y así ha sido.

A falta de cinco meses para el encuentro frente el conjunto merengue, el Barça ya ha puesto a la venta las entradas VIP, a un precio récord de 4.000 euros. De hecho, se conoce antes la cifra a pagar para tener los mejores asientos para presenciar el enfrentamiento contra el eterno rival que la fecha del juego, ya que la Liga no ha estipulado el horario exacto, aunque se jugará el sábado 9 o el domingo 10 de mayo.

Las entradas VIP para el Clásico / Web del FC Barcelona

En ese partido, al ser solo cuatro jornadas antes del final de la competición doméstica, bien es cierto que podría estar el título en juego, aunque también podría darse el caso de que el campeón estuviera decidido incluso de manera matemática, siempre que el líder tuviera 13 puntos de ventaja respecto al segundo a falta de los últimos cuatro partidos.

De esta manera, parece un riesgo adquirir un boleto a un precio tan elevado a falta de tantas semanas para el evento. Eso sí, el precio no incluye solo la mejor visión del césped, sino que también "asientos confortables junto a jugadores y banquillo, con acceso a la Sala VIP exclusiva y con cátering premium antes y después del encuentro", tal como se explica en la web del club.

A la espera de la fase 1 C

Tras volver al templo culer en el enfrentamiento ante el Athletic Club después de recibir la licencia de la fase 1B por parte del Ajuntament de Barcelona, lo que permitía albergar partidos ante 45.300 espectadores, el club afirmó que los precios se irían moderando conforme el aforo se aumentara. El siguiente paso será recibir la licencia 1C, que dará entrada a unos 17.000 espectadores más y situará la capacidad en 62.000, el club espera cumplir este objetivo antes del próximo encuentro en feudo culer, ante el Oviedo el 25 de enero.

Incluso, no sería descartable que de cara a mayo, cuando se disputará el Clásico, ya hubiera habilitada una parte del anillo VIP situado entre la segunda y tercera gradería, aunque resulta difícil aventurarse respecto a las obras del feudo barcelonista.