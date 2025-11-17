Entradas Spotify Camp Nou: cómo comprar tickets y activar abonos para el Barça - Athletic Club

El FC Barcelona ha confirmado oficialmente que el partido de la jornada 13 de Liga ante el Athletic Club, previsto para este sábado 22 de noviembre a las 16:15 h, se disputará finalmente en el Spotify Camp Nou. Será el regreso del primer equipo a su estadio, con un aforo ampliado hasta 45.401 espectadores, gracias a la obtención de la licencia de primera ocupación de la Fase 1B.

El anuncio ha disparado el interés por conseguir entradas para el primer encuentro en el renovado Camp Nou, pero la disponibilidad es todavía limitada. A cinco días del partido, la venta general para aficionados aún no está habilitada, y la compra para socios sin Pase Temporada 2025/26 tampoco está abierta.

Entradas y precios para el Barça – Athletic

El club ha informado que la operativa de tickets se activará de manera escalonada:

Socios con Pase Temporada 2025/26 - deben haber confirmado asistencia mediante la APP o la web del Club hasta seis días antes del partido

- deben haber mediante la APP o la web del Club Socios sin pase - Entradas a la venta con precios a partir de 199€ (con un 20% de descuento socios) hasta los 589€.

- Entradas a la venta con precios a partir de 199€ (con un 20% de descuento socios) hasta los 589€. Aficionados (público general) - la venta todavía no está disponible a fecha de hoy. Se abrirá el martes a las 16.00h.

- la venta todavía no está disponible a fecha de hoy. Se abrirá el martes a las 16.00h. Entradas VIP - ya está abierto, con precios de 750€ en la zona jugadores y 1.000€ en la zona presidencial.

Las entradas se entregarán en formato digital entre 24 y 3 horas antes del inicio del encuentro.

Información sobre el regreso

La vuelta al estadio es posible porque ya se han aprobado las licencias de ocupación de las fases 1A y 1B, lo que permite abrir Tribuna, Gol Sud y toda la zona de Lateral. Estas obras han permitido que el nuevo Spotify Camp Nou estrenará un aforo máximo de 45.401 espectadores. Entre las mejoras aprobadas también figura la creación de 129 espacios específicos para personas con movilidad reducida, ampliando la accesibilidad respecto a etapas anteriores.

A nivel interno, el recinto contará con un túnel de jugadores totalmente nuevo y vestuarios renovados para el primer equipo y los rivales, adaptados al estándar del proyecto del futuro Camp Nou. Además, el club ha reforzado todos los ámbitos de accesos, seguridad y evacuación, incorporando nuevas barandillas y rutas de salida más amplias.

En cuanto a la operativa de los partidos, se ha modernizado el sistema de entrada con pórticos y un ticketing completamente actualizado, pensado para integrarse con los eventos y con el tráfico propio de las obras que siguen en marcha.

El Barça continúa trabajando en la Fase 1C, necesaria para reabrir el Gol Nord en los próximos meses.

¿Y qué pasa con la Champions?

El club está trabajando junto a la UEFA para disputar el Barça – Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou del martes 9 de diciembre. Aunque se cumplen los requisitos, todavía falta confirmación oficial para abandonar Montjuïc y obtener el permiso de la organización para cambiar de estadio antes del final de la primera fase de la competición.