Entradas del entrenamiento del Barça a puertas abiertas en el Spotify Camp Nou: Cómo comprar, información y precios

El barcelonismo se ha despertado con la gran noticia del regreso oficial del Spotify Camp Nou el próximo 7 de noviembre. El club ha anunciado en un comunicado oficial que se llevará a cabo un entrenamiento a puerta abiertas ante la afición blaugrana.

El entrenamiento comenzará a las 11:00 h, y el Spotify Camp Nou abrirá sus puertas a las 9:30 h. El aforo será de 23.000 espectadores, ubicados en la zona de Tribuna y Gol Sur, correspondientes a la Fase 1A, de la cual el Club ya dispone de la licencia de primera ocupación.

Aspecto del estado del Spotify Camp Nou / EFE

¿CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA EL SPOTIFY CAMP NOU?

La venta de entradas se activará hoy, a las 11:00 h. Durante las primeras 48 horas, la venta será exclusiva para socios y socias, que podrán adquirir una única entrada por clave de socio y sin posibilidad de acompañantes. Una vez finalizado este periodo, la venta se abrirá también al público general.

El precio de las entradas será de 5 euros para socios y socias, y de 10 eruos para el público general. Toda la recaudación se destinará íntegramente al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundación Barça. Las entradas ya están a la venta en la web oficial del club.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de los niños y adolescentes hospitalizados, así como el de sus familiares, y al mismo tiempo impulsar la investigación de terapias innovadoras que contribuyan a mejorar la evolución de las enfermedades.