Entradas para el clásico Barça vs Real Madrid de la final de Supercopa de España: precio y dónde comprarlas

FC Barcelona y Real Madrid se miden este domingo a las 20 horas por segunda vez esta temporada, aunque en esta ocasión con un título en juego, la Supercopa de España, en la que será la cuarta final consecutiva en la competición. Los azulgranas querrán revalidar el entorchado cosechado el año pasado, mientras que los blancos buscarán repetir la victoria del último enfrentamiento entre ambos, donde vencieron por 2-1 en el Bernabéu.

Los duelos entre Barça y Real Madrid nunca dejan indiferente a nadie, menos aún si se disputa en la otra parte del mundo, en el Alinma Stadium de Jeddah. La casa del Al-Ittihad y del Al-Ahli, que cuenta con una capacidad para 62.345 espectadores y se fundó en 2014, estará a rebosar de aficionados de ambos clubes, aunque muchos seguidores españoles no se desplazarán hasta Arabia Saudí

PRECIO Y DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS DEL CLÁSICO

No obstante, las entradas apuntan a agotarse en las próximas horas, pese a que todavía restan a la venta más de 200. Los boletos pueden adquirirse digitalmente a través del portal 'StubHub International', y los precios van desde los 129 euros hasta los 858, mientras que los tickets VIP superan los 3.400 euros cada uno.

Barça y Real Madrid, más allá de disputarse el título, también se juegan incrementar sus beneficios por participar en la Supercopa. Ambos conjuntos ya recibieron seis millones de euros solo por participar en la final four, mientras que el campeón obtendrá dos millones extra. Por su parte, el subcampeón, además del amargo sabor de boca de caer contra el máximo rival, tendrá que conformarse con percibir 1,5 kilos, medio millón menos que los ganadores del torneo.