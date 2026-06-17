El entorno de Raphinha se pronuncia sobre su posible salida del Barça a Arabia Saudí

El futuro de Raphinha comienza a generar rumores sobre una posible salida del Barça hacia el fútbol de Arabia Saudí. 'Globoesporte' informó que el atacante blaugrana había recibido una oferta descomunal del Al Hilal y que negociaría una vez acabada su participación en el Mundial. El club blaugrana no sabe nada de este asunto y el entorno de Raphinha ha desmentido de forma categórica la posibilidad de una marcha del brasileño este verano. Su coordinador de prensa, Vitor Rodríguez, expresó que los rumores sobre un traspaso en las próximas semanas son "infundados" y que no hay negociaciones en marcha, ni las habrá por mucho que vayan surgiendo informaciones en los medios.

El entorno de Raphinha se puso en contacto con '365scores.com' en Arabia para dejar claro que Raphinha no está pensando en ningún momento salir del Barça ni valorar propuestas del fútbol saudí durante este verano a pesar del ruido constante que se produce cada verano. El jugador estaría solamente centrado en el Mundial y una vez acabe se irá de vacaciones para preparar ya la pretemporada con el Barça ya que su único objetivo es seguir ganando títulos como blaugrana.

En Brasil aseguran que la tentación este verano, tras el Mundial, es muy grande y que las cantidades le asegurarían un salario multimillonario en los próximos tres años. Cifras que triplicarían lo que percibe en el club blaugrana y que estarían haciendo dudar al propio jugador. En el Barça, Raphinha no ha dicho nada de una posible salida y entienden que el futbolista desea continuar ya que está muy comprometido con el proyecto Flick. En todo caso, están atentos a movimientos por lo que pudiera suceder.

El plan del Barça y de Raphinha es de continuar, al menos, una temporada más. El brasileño tiene contrato hasta el 2028 -renovó hace unos meses por un año más- y al terminar el curso las dos partes se sentarán para estudiar lo mejor para todas las partes. Pese a todo, si la irrupción de los saudís es tan grande, el movimiento podría avanzarse. El Barça ya se ha preparado por si acaso con la llegada de Anthony Gordon, un futbolista que tiene unas características similares a las de Raphinha.

El Al Hilal estaría dispuesto a pagar un traspaso alto al Barça que podría solventar todos los problemas salariales del club, pero Flick cree que Raphinha es un elemento muy importante dentro del vestuario y no quiere perderlo. El propio jugador y su mujer han ido desmintiendo su salida de forma reiterada a través de sus redes sociales, pero habrá que ver lo que sucederá cuando finalice el Mundial.