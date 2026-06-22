El entorno de Raphinha desmiente a Vampeta: "Tendrás que explicar estas mentiras"

Las declaraciones del exfutbolista Vampeta sobre la situación personal de Raphinha han generado una reacción inmediata en el entorno del jugador del FC Barcelona. El exinternacional brasileño aseguró en el podcast Red Cast que el extremo estaría atravesando problemas familiares y económicos, unas afirmaciones que han tenido amplia repercusión en Brasil.

Vampeta llegó a vincular ese supuesto contexto con el interés del Al-Hilal, asegurando que el futbolista estaría valorando un cambio de aires hacia Arabia Saudí para intentar reconducir su situación, unas palabras que han sido rápidamente contestadas desde el círculo cercano del jugador.

Vampeta sorprendió al desvelar que Raphinha enfrenta problemas familiares y económicos. / X

Respuesta del entorno del futbolista

El entorno de Raphinha ha desmentido de forma categórica las informaciones vertidas por Vampeta. El desmentido ha llegado a través de Igor Padilha, primo del jugador, que ha negado rotundamente esa versión en redes sociales con un mensaje directo al exfutbolista: “Vas a tener que explicar estas mentiras, amigo”.

Una reacción que rechaza tanto la existencia de problemas personales como cualquier tipo de dificultad económica alrededor del extremo del Barça.

Raphinha sale del campo durante el partido ante Haití / Sebastiao Moreira

El Al-Hilal mantiene su interés en Raphinha

Más allá de la polémica, el Al-Hilal continúa muy atento a la situación de Raphinha y lo mantiene en su lista de objetivos prioritarios para este mercado de fichajes. El club saudí ya habría realizado aproximaciones iniciales al entorno del jugador dentro de su estrategia para incorporar una estrella ofensiva de primer nivel.

El futbolista, por su parte, no cierra la puerta a escuchar propuestas en el futuro, aunque ha pospuesto cualquier decisión hasta la conclusión del Mundial. Su prioridad sigue siendo la selección brasileña y recuperarse plenamente de su lesión sufrida ante Haití. Los servicios médicos de la ‘canarinha’ han confirmado la dolencia y mantienen al jugador bajo tratamiento intensivo.