El entorno de Bergvall vuelve a llamar al Barça

El nombre de Lucas Bergvall vuelve a cruzarse con el del FC Barcelona. El centrocampista sueco, uno de los grandes objetivos del club hace apenas dos años, ha sido ofrecido recientemente al Barça por su entorno, que trabaja en encontrarle una salida del Tottenham Hotspur durante este mercado de fichajes.

Según ha informado @KrrishFT en 'X', los agentes del futbolista han contactado con varios grandes clubes europeos ante la complicada situación que vive el jugador en Londres. La operación podría situarse en torno a los 60 millones de libras, una cifra que, en cualquier caso, no ha alterado los planes de la dirección deportiva blaugrana.

Deco no contempla la operación

La respuesta del Barça ha sido clara. Deco no tiene intención de reabrir la carpeta Bergvall, una operación que el club considera completamente cerrada desde hace tiempo.

La planificación deportiva pasa por reforzar el centro del campo con un perfil muy distinto. En estos momentos, el gran objetivo continúa siendo Rodri Hernández, considerado la prioridad absoluta para dar un salto de calidad a la medular.

Rodri ya ha elegido, según apuntan en Francia. / SPORT

El cambio de escenario responde a la delicada situación que atraviesa Bergvall en el Tottenham. Después de una temporada muy complicada para los 'Spurs', que terminaron cerca de la zona baja de la Premier League, el club inglés ha reforzado el centro del campo con las incorporaciones de Sandro Tonali y Mateus Fernandes. La llegada de dos futbolistas llamados a tener un papel protagonista reduce considerablemente las opciones del internacional sueco.

El fichaje que se escapó en 2024

La historia entre Bergvall y el Barça estuvo muy cerca de escribirse en 2024. El club blaugrana tenía muy avanzada su incorporación cuando el centrocampista todavía militaba en el Djurgårdens. La operación rondaba los siete millones de euros fijos más tres en variables, y el futbolista incluso viajó a Barcelona para reunirse con Deco y conocer la Ciutat Esportiva.

¡El Barça entra en la carrera por el fichaje de Lucas Bergvall! / Instagram

Sin embargo, el Tottenham mejoró las condiciones económicas tanto para el club sueco como para el jugador. El Barça decidió no entrar en una puja y Bergvall terminó aceptando la propuesta inglesa. En aquel momento, Xavi Hernández resumió así la operación: "Un club dio más y nosotros consideramos que no debíamos dar más. La ley del mercado es así".

"No fue fácil decir no al Barça"

Poco después de cerrar su fichaje por el Tottenham, Bergvall reconoció en una entrevista con el medio sueco 'Sportbladet' que la decisión fue una de las más difíciles de su carrera. "Son dos clubes increíbles y la elección fue muy difícil. La decisión estuvo al 50% durante mucho tiempo, pero sentí que el siguiente paso para mí era el Tottenham. No fue fácil decir 'no' al Barça", declaró.

Ahora, apenas dos años después, el nombre del centrocampista vuelve a aparecer en la órbita blaugrana. Esta vez, sin embargo, la respuesta del Barça ha sido inmediata. El club agradece el ofrecimiento, pero no contempla reactivar una operación que considera cerrada y mantiene todos sus esfuerzos centrados en Rodri.