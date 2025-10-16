El entorno del Barça pregunta a Laporta: de las comisiones a la Grada d'Animació

Este domingo, el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou volverá a ser el epicentro de la vida institucional del FC Barcelona. Joan Laporta afronta una nueva Asamblea de Compromisarios en un momento de ruido, ilusión y debate constante sobre el rumbo del club. En un contexto marcado por la reconstrucción económica, el incierto regreso al estadio y las recientes dudas deportivas, la cita promete ser un termómetro de la relación entre la directiva y su masa social.

Para tomar el pulso a esa sensibilidad culé, hemos preguntado a diferentes grupos de opinión, de animación y futuras precandidaturas qué le preguntarían al presidente. El resultado dibuja un mosaico tan plural como apasionado: desde inquietudes sobre la gestión del Espai Barça hasta el papel de la Grada d'Animació, las comisiones, el formato telemático o las pérdidas durante el mandato. El debate es apasionante.

JOAN CAMPRUBÍ (Som un Clam)

"Sr. Laporta, ¿por qué ha preferido pagar cien millones de euros a un intermediario (por Spotify y Nike) en lugar de fichar a Haaland o a Julián Álvarez?"

Joan Camprubí en la presentación de 'Som un clam'. / Valentí Enrich / SPORT

MARC CIRIA (Aturem la venta de BLM)

"¿Cómo prevé la junta directiva resolver el déficit de 230 millones de euros para evitar que estas pérdidas generen responsabilidad patrimonial mancomunada por parte de sus miembros?"

Marc Ciria, socio del FC Barcelona / DANI BARBEITO

XAVI VILAJOANA (Veus del Barça)

"¿Puede la junta acreditar, con pruebas y certificaciones independientes, que el formato telemático de esta Asamblea cumple con el artículo 31 bis (identificación, continuidad, intervención, interactividad y voto)? Si no es así, por qué se ha elegido esta modalidad cuando los Estatuts no la prevén expresamente y la comunicación oficial no acredita suficientes garantías?"

Xavier Vilajoana, presidente de la patronal de promotores APCE / José Luis Roca

JORDI MEDINA (Un Crit Valent)

"¿En relación a las obras de reforma del Camp Nou, se reclamará la penalización prevista contractualmente por la flagrante demora en las obras? ¿Y, por otro lado, cualquiera de las partes implicadas ha satisfecho algunacomisión a alguna de ellas?"

Jordi Medina, en una imagen de archivo / SPORT

CARLES AGUSTÍ (El Senyor Ramon)

"¿Dónde están y cuándo harán públicos los resultados del proceso participativo de la Grada d'Animació?"

ALBERT YARZA (Penya Almogàvers)

"¿Es cierto que en el nuevo Camp Nou están haciendo un espacio de animación sin contar con la experiencia de los grupos de animación y donde no habrá cabida para los grupos de animación?"

La Penya Almogàvers, una historia unida al Barça / DDEG

RICARD FAURA (Dignitat Blaugrana)

"¿Cómo piensan responder de los 230 millones acumulados de pérdidas que llevan acumulados durante su mandato?"

Ricard Faura, junto a Marc Duch, en una imagen de archivo / VALENTI ENRICH

CARLES ORDIALES (Seguiment FCB)

"¿Por qué no se han modificado y actualizado los Estatuts durante el mandato tal y como prometieron? Los Estatuts son la base del funcionamiento del club y necesitan una revisión y actualización general desde hace muchos años"

SPORT se ha puesto en contacto con otros grupos que, por razones diversas, han declinado su invitación a participar en este artículo.