"Entiendo que el Barça quiera a Harry Kane. Es el delantero más fiable"

Hay mucha expectación en Inglaterra sobre el futuro de Harry Kane. Todo parecía ya enfocado a su renovación por el Bayern, pero la aparición del Barça sondeádole sobre un futuro traspaso, podría cambiarlo todo. El exfutbolista Gary Neville ve la operación como factible y muy interesante para los intereses del club blaugrana y del propio futbolista si se acabase dando: "Entiendo por qué el Barcelona lo querría. Puedo entender por qué cualquier club del mundo que aspire a ganar trofeos al más alto nivel querría tenerlo en sus filas", aseguró a 'Sky Sports'.

Neville comentó que, hoy en día, Harry Kane es el delantero más fiable del mundo: "Harry Kane es tan fiable como puede serlo. En el fútbol y en la vida, quieres fiabilidad. Quieres jugadores que sabes que van a cumplir con tus expectativas. Él lo hace y lo hace al más alto nivel. Es un goleador indiscutible y una pieza clave para cualquier equipo que, como el Barça aspire a ganarlo todo".

En este sentido, Michael Owen, también indicó que la Bundesliga le viene pequeña a Harry Kane: "Mi única queja sobre Harry es su fichaje por el Bayern de Múnich. Entiendo las ventajas, y espero que Inglaterra lo vea en las próximas semanas. Pero en lo que respecta a su carrera, merece más que la Bundesliga", aseguró en el 'Daily Mail'.

Owen comentó que Kane necesita elevar su nivel en algún otro campeonato: "Ahora veo más la Bundesliga gracias a Harry, y más allá del Bayern, es muy normalita. Semana tras semana juega en un equipo que domina la posesión, domina el territorio y crea ocasión tras ocasión. Por supuesto que marca goles. Ganar títulos de la Bundesliga con el Bayern nunca iba a definir su grandeza porque el Bayern casi siempre gana las ligas de su país. Si el Bayern hubiera ganado la Champions League, quizás lo veríamos de otra manera, pero no lo ha hecho y Kane necesita ahora mismo alguna cosa más en su carrera"