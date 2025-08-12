Así se enteró Flick de la decisión de Iñigo Martínez (y las noches más largas del central)

Poco a poco se van conociendo más detalles de la salida relámpago de Iñigo Martínez del Barça al Al Nassr. El periodista del diario ARA, Xavi Hernández, ha desvelado algunas curiosidades de cómo se gestaron las negociaciones y cómo el central vasco prefirió esperar a tener clara la decisión antes de comunicar al Barça el interés del club saudí.

"Gestionó el asunto en absoluto silencio, desde la primera llamada cuando la expedición azulgrana todavía estaba en Japón hasta que cerró las condiciones con el millonario club saudí", se asegura en el artículo. "Mientras sus compañeros dormían por las noches, él negociaba con la ayuda de un representante de confianza, José Tudela. Ningún miembro de la expedición supo nada hasta el avión de vuelta a Barcelona. Los primeros en enterarse de la bomba fueron Dani Olmo y Hansi Flick. La recibieron en pleno vuelo. De viva voz".

Según estas informaciones, Laporta y Deco no vieron con malos ojos la salida del central por una cuestión pragmática: la necesidad de aligerar masa salarial. Flick, que era partidario de su continuidad, lo vivió con resignación y no trató de hacerle cambiar de opinión, consciente de que Iñigo ya tenía la decisión tomada.

Iñigo Martínez, durante la gira / Valentí Enrich / SPO

"Era consciente de que sin él será difícil mantener el riesgo defensivo"

"Entendió que Iñigo se había ganado el derecho a decidir sobre su futuro. No intentó convencerlo, aunque era consciente de que sin él será difícil mantener el riesgo defensivo del curso pasado. Ya en Barcelona, el ex del Athletic Club se reunió con Deco en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El encuentro duró menos de 10 minutos y sirvió para que el futbolista consiguiera la libertad sin tener que pagar traspaso. Solo tuvo que perdonar algunas cantidades derivadas de los contratos negociados por su tío Carmelo Sánchez, que falleció hace dos meses, primero con Mateu Alemany y luego con Deco".

En la decisión del central vasco también participó su mujer, Nerea, a la que tuvo que convencer porque se trataba de un cambio de vida brusco. La iniciativa de Iñigo facilitó el plan último de Deco: la salida de uno de los centrales que había la plantilla, aunque la preferencia del director deportivo habría sido un traspaso de Christensen, que termina contrato el próximo verano.

El danés en todo momento se ha mostrado contrario a una salida y la propuesta de Al Nassr precipitó los acontecimientos con Iñigo, que se marchó al club saudí con el cariño del barcelonismo de por vida.