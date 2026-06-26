Así se enteraron los jugadores del Barça de las explosivas declaraciones de Julián Álvarez

El posible fichaje de Julián Álvarez continúa generando una enorme expectación en el Barça. Más allá del debate entre aficionados y de las informaciones que se suceden a diario, la figura del delantero argentino también despierta ilusión entre futbolistas azulgranas, que consideran que su incorporación supondría un salto de calidad para la plantilla y que están siguiendo el culebrón muy de cerca.

Su nombre ha sido uno de los asuntos futbolísticos que más conversación ha generado durante el parón internacional y el periodo vacacional. Los internacionales españoles del Barça, concentrados con la Selección, han seguido con atención todas las novedades relacionadas con el atacante argentino, mientras que los jugadores no internacionales que ya disfrutan de sus vacaciones tampoco han permanecido ajenos a un culebrón que monopoliza buena parte de la actualidad del mercado.

En el entorno de la selección española, donde conviven futbolistas de distintos clubes, el asunto ha dado pie a conversaciones informales e incluso a bromas entre compañeros. Los internacionales del Atlético de Madrid también han compartido impresiones con los jugadores del Barcelona sobre una operación que, por su complejidad, despierta el interés de todos los protagonistas del vestuario.

La noticia llegó rápidamente al vestuario

Según ha podido saber SPORT, los jugadores azulgranas concentrados con la selección española se enteraron de las declaraciones de Julián Álvarez pocos minutos antes de salir a entrenar en Chattanooga. La noticia comenzó a correr con rapidez entre los internacionales mientras se preparaban para dirigirse al campo y, aunque algunos ya intuían que el delantero argentino podía aprovechar ese momento para pronunciarse sobre su futuro, la contundencia de su mensaje sorprendió incluso a quienes esperaban algún tipo de gesto.

El entrenamiento, además, estuvo marcado por las fuertes lluvias que obligaron a dar por finalizada la sesión antes de lo previsto. Fue precisamente al regresar a los vestuarios tras terminar la sesión cuando muchos futbolistas revisaron sus teléfonos móviles y comprobaron el enorme impacto que habían tenido las palabras del delantero. Las declaraciones ya inundaban las redes sociales, los principales medios de comunicación y numerosos grupos de WhatsApp de futbolistas.

Un escepticismo que desapareció rápidamente

Aunque Julián evitó mencionar expresamente el nombre del club en el que desea jugar, entre los internacionales azulgranas la interpretación fue prácticamente unánime. En el vestuario del Barça existía desde hacía días el convencimiento, alimentado por las informaciones publicadas y por comentarios llegados desde distintos entornos del fútbol, de que el argentino tiene la firme intención de vestir de azulgrana. La gran incógnita era si se atrevería a dar ese paso públicamente.

Tras escuchar sus palabras, la sensación entre los futbolistas culés fue que el mensaje iba claramente dirigido al Barça. Entre los jugadores azulgranas concentrados con la Selección Española y los que ya estaban de vacaciones se intercambiaron varios mensajes destacando el paso al frente del delantero argentino. Un gesto que fue especialmente celebrado por los futbolistas más jóvenes, muchos de ellos formados en La Masia y aficionados al Barça desde pequeños, que vivieron las declaraciones con una ilusión difícil de esconder.

Julián Álvarez agradece el apoyo de la afición / Archivo

Una creencia común

Existe una percepción bastante extendida entre los propios futbolistas: cuando un jugador tiene claro que desea cambiar de equipo, su voluntad suele acabar teniendo un peso importante en cualquier negociación. Los profesionales conocen mejor que nadie el funcionamiento del mercado y saben que, aunque las relaciones entre clubes puedan complicar una operación y el aspecto económico resulte determinante, el deseo del futbolista acostumbra a convertirse en un factor muy relevante con el paso de las semanas.

En el Barça son conscientes de que una hipotética negociación con el Atlético de Madrid estaría lejos de ser sencilla, pero se espera que en las próximas semana haya movimientos importantes con el caso Julián y el presidente Joan Laporta ya ha intervenido en la operación de manera directa para encargarse de fichar a la estrella argentina. La elevada tasación del delantero y las dificultades propias de una operación entre dos rivales directos convierten el escenario en especialmente complejo. Sin embargo, el convencimiento de que la voluntad del jugador puede marcar diferencias alimenta el optimismo de quienes sueñan con verle vestido de azulgrana.

Los jugadores azulgranas, 'rendidos' ante Julián

Las recientes declaraciones públicas de Pedri, mostrando su admiración por Julián y dejando entrever que le encantaría compartir vestuario con él, fueron recibidas con agrado dentro del grupo. "Julián como jugador me encanta y siempre he dicho que quiero que los mejores estén en el Barça. Si pasa, bienvenido", dijo el canario, demostrando que, Los futbolistas, pese a la imagen de aislamiento que muchas veces se proyecta, siguen muy de cerca la actualidad deportiva y conocen perfectamente el impacto que tiene cada declaración en un mercado tan mediático como el del Barcelona.

A día de hoy, 26 de junio, nadie puede asegurar que Julián Álvarez vaya a vestir la camiseta del Barça la próxima temporada. Sin embargo, sus declaraciones dieron la vuelta al mundo y llegaron de inmediato a la plantilla azulgrana que, aunque mantiene la prudencia de puertas hacia fuera, valora enormemente el paso al frente del delantero argentino. Dentro del vestuario consideran que Julián "ya ha hecho todo lo posible por venir y, si hace falta, seguirá haciéndolo", un gesto que ha reforzado todavía más la ilusión que existe entre los futbolistas con la posibilidad de compartir equipo con él.