Ensayo para Marc Bernal con el filial

Con el objetivo de ir asimilando cada vez más cargas y que pueda ir entrando más en rotación con Flick, en el Barça han diseñado un plan para este parón para que Marc Bernal se vaya rodando tras su grave lesión de cruzados y menisco.

Hace ya bastantes semanas que el de Berga tiene el alta médica e incluso ha participado en varios ratritos con el primer equipo, pero todavía no lo ha visto el staff OK para entrar en una rotación real y disponer de minutos de calidad.

APROVECHAR EL PARÓN

De esta forma, se aprovechará estos días sin competición oficial para que el pivote siga avanzando pasos en este regreso tan escalonado y ya pueda ir siendo de más utilidad para el técnico de la primera plantilla en un 'rush' final de 2025 con muchísima carga de partidos y, sobre todo, pensando en un inicio de 2026 también muy ajetreado. Hansi necesitará al mejor Bernal para ese tramo decisivo de la temporada.

Marc Bernal, Pau Cubarsí y Dani Olmo durante el entreno en la Ciutat Esportiva / Marc Graupera/FC BARCELONA

En este sentido, desde el staff de la primera plantilla se ha decidido que el centrocampista participe en un partidillo con el Barça Atlètic con ese objetivo de ir aumentando cargas y minutos competitivos. Flick está entrenando estos días con apenas un puñado de jugadores del primer equipo y la plantilla tendrá libre hasta el próximo martes. Cuatro días enteros de desconexión para todos antes de regresar para afrontar el 'rock'n roll' previo al parón navideño.

45 MINUTOS CON CATALUNYA

Tan solo Bernal del primer equipo está previsto que participe en este ensayo. Además, el de Berga también disputará 45 minutos del Catalunya-Palestina del próximo día 18 en Montjuïc. El Barça decidió cederlo para que se vaya fogueando en este plan paulatino de su vuelta.

No se quiere correr ningún riesgo (el caso de Gavi está todavía candente) con una pieza que se perfila vital de cara al futuro a medio plazo del club. Bernal debe ser el pivote titular del futuro y hay que cuidarlo al máximo tras sufrir una lesión tan grave en un momento tan incipiente de su carrera.