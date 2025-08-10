El ensayo final acaba con nota muy alta

Último ensayo del Barça de Hansi Flick antes del inicio de Liga. Ensayo superado con nota muy alta. No fue rival el Como de Cesc Fàbregas para un equipo que ya goleaba al descanso y que podría haber logrado un marcador de escándalo con un poco más de acierto. Rashford y Ferran Torres, por ejemplo, no acertaron a puerta vacía. Cuatro tantos en la primera mitad, dos de Fermín, uno de Raphinha y otro de Lamine Yamal y un quinto del genio de Rocafonda en la segunda que no le sirvió para ser nombrado mejor jugador del partido, honor que recayó en la figura de Fermín.

La fiesta del Gamper fue eso, una fiesta. Desde antes del inicio del choque, con la presentación del equipo y la redención de Ter Stegen, hasta el pitido final. Flick se tomó el partido como un ensayo general antes del estreno oficial ante el Mallorca del próximo sábado y sus jugadores demostraron que no han perdido ni una pizca de ambición y que están dispuestos a repetir lo de la temporada pasada.

FICHA TÉCNICA BARÇA: Joan Garcia; Eric Garcia (Koundé, 46'), Araujo (Christensen, 78'), Cubarsí (Jofre Torrents, 88'), Balde (Gerard Martíon, 78'); Frenkie de Jong (Casadó, 67'), Pedri (Gavi, 67'), Fermín (Dro, 78'); Lamine Yamal (Bardghji, 78'), Rashford (Ferran Torres, 46') y Raphinha (Toni Fernández, 78'). COMO 1907: Jean Butez; Vojvoda, Van der Bremt (Jacobo, 46'), Kempf, Álex Valle (Alberto Moreno, 55'); Sergi Roberto (Perrone, 70'), Nico Paz (Cutrone, 88'), Baturina (Caqueret, 55'); Addai (Diao, 55'), Douvikas (Jesús Rodríguez, 46'), Iván Azón (Da Cunha, 46'). GOLES: 1-0, Fermín (21'). 2-0, Fermín (35'). 3-0, Raphinha (37'). 4-0, Lamine Yamal (42'). 5-0, Lamine Yamal (48'). ÁRBITRO: Ricardo de Burgos Bengoetxea. ASISTENCIA: 5.967 espectadores en el Johan Cruyff.

Ganar títulos ya se verá, pero que los van a pelear hasta el final está claro. Y también que los aficionados del Barça van a disfrutar y los de los rivales van a sufrir. Todo sigue igual y va a ir a mejor. La presión alta, la línea defensiva muy avanzada, el balón volando y los de arriba haciendo diabluras, especialmente un Lamine al que le sienta muy bien el '10'.

Unas cuantas veces cayeron en fuera de juego los futbolistas italianos. No está Iñigo Martínez, se echará en falta al vasco, pero los otros centrales siguen finos tirando la línea, también Araujo. La presión es cosa de todos, pero Fermín siempre es uno de los más puestos en este oficio. De una recuperación suya nació el primer gol. Fue el andaluz el goleador. Repitió Fermín con un buen disparo que se alojó en la escuadra y Raphinha y Lamine hicieron el tercer y el cuarto. El brasileño se estrenaba en la pretemporada tras una buena jugada de Rashford. Lamine marcaba a puerta vacía tras un robo de Raphinha en la presión.

Flick alineó un equipo muy titular que bien podría ser el del debut en la Liga y en el descanso dio entrada a dos titulares más. Koundé por Eric y Ferran por un Rashford al que el técnico hizo jugar por el centro teniendo en cuenta la lesión de Lewandowski. El recital lo siguió dando Lamine, que hizo el quinto con un remate de rosca al palo largo clásico en él. La vida sigue igual para él.

Con recital de cambios en ambos equipos, el ritmo del juego decayó. También por el resultado y por la asfixiante calor que caía en el Johan Cruyff. Se estiró algo más el Como y pudo comprobarse entonces que el Barça ha acertado con la contratación de Joan Garcia. Muy seguro bajo palos cuando tuvo que intervenir, estuvo también atento a los balones largos a la espalda de su defensa y su juego de pies también fue notable. Todo está preparado ya para el debut en la Liga del campeón. La temporada pinta bien.