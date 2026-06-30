Enríquez Negreira, en la nueva lista de morosos de Hacienda 2026: supera el millón de euros de deuda

La Agencia Tributaria ha publicado este martes 30 de junio la nueva lista de grandes morosos correspondiente al ejercicio 2025. El listado incluye a 5.853 personas físicas y jurídicas, aunque la mayoría de los deudores son empresas, que representan más del 80% del listado y concentran la mayor parte del importe pendiente.

Para formar parte de este listado es necesario mantener una deuda tributaria firme superior a los 600.000 euros, pendiente de pago a 31 de diciembre de 2025 y que no esté aplazada ni suspendida.

Entre los nombres que aparecen hay algunos vinculados al FC Barcelona, todos ellos con deudas que rondan o superan el millón de euros: José María Enríquez Negreira, Arda Turan y Joan Gaspart.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) continúa en la relación de grandes morosos de la Agencia Tributaria con una deuda de 1.089.874,70 euros. No es la primera vez que aparece en la lista, ya que lleva varios años figurando de forma consecutiva con cantidades cercanas al millón de euros.

También vuelve a aparecer Arda Turan, que defendió la camiseta azulgrana entre 2015 y 2020. El excentrocampista turco sale en la lista de forma continuada desde 2023 y este año mantiene un importe pendiente con Hacienda de 1.265.705,82 euros.

Arda Turan, entrenador del Shakhtar Donetsk / Art Service

El tercer nombre es Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona, que vuelve a aparecer en la lista de grandes morosos de Hacienda con una deuda de 993.154,94 euros, muy cerca del millón.

Además de los nombres vinculados al fútbol, la lista vuelve a colocar a rostros conocidos como Isabel Pantoja, Kiko Matamoros, Paz Vega o Bertín Osborne.

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