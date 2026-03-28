Enrique Fernández, el entrenador del Barça que ganó dos ligas y dimitió porque "los jugadores no cumplieron mis órdenes"

Es el primer entrenador del Barça que ganó dos ligas de manera consecutiva (1947-48 y 48-49). Conquistó también la primera edición de la Copa Latina, precedente de la Copa de Europa, pero su nombre ha quedado muy ensombrecido con el paso de los años en la historia blaugrana.

El recuerdo del paso de Enrique Fernández por la entidad barcelonista no está a la altura de otros técnicos de su época como Josep Samitier, Ferdinand Daucik o Helenio Herrera.

Samitier fue un mito como jugador y se coronó como uno de los grandes secretarios técnicos de todos los tiempos. Daucik está ligado a la leyenda de Kubala y al Barça de les Cinc Copes mientras que Helenio Herrera es probablemente el entrenador más carismático y polémico de la historia del club.

Con todo ello, Enrique Fernández es un nombre a reivindicar en la historia blaugrana con luces y sombras aunque con aportaciones interesantes.

Como jugador llegó en la primavera de 1935 procedente del Nacional de Montevideo. Fernández era un interior izquierdo muy técnico que anotó 23 goles en los 45 partidos que disputó de blaugrana. En marzo de 1936 pidió volver a Uruguay por asuntos familiares pero el presidente Josep Suñol se negó a desprenderse de un jugador clave para el equipo blaugrana.

Enrique Fernández jugó en el Barça de antes de la guerra civil / Archivo

Tres meses después se le dio permiso para viajar a su país para casarse con la obligación de volver para el inicio de la temporada siguiente. Con Enrique Fernández de luna de miel estalló la Guerra Civil y el Barça le dio libertad para decidir su futuro. Enrique Fernández pasó a jugar de nuevo en el Nacional aunque una grave lesión provocó que se retirara de manera prematura con 25 años.

Enrique Fernández inició su carrera como entrenador en el Nacional y en octubre de 1946 se ofreció al Barça para ejercer como entrenador. El club blaugrana rechazó su propuesta ya que se confiaba en Josep Samitier.

Al acabar aquella temporada 46-47 con resultados mediocres 'Sami' fue muy hábil y renunció a ejercer como entrenador postulándose como secretario técnico. Se necesitaba un 'míster' para el banquillo blaugrana y el elegido fue Enrique Fernández.

Josep Samitier fue el entrenador anterior a Enrique Fernández y el secretario técnico con el que chocó el uruguayo / Archivo

Sus dos primeras temporadas fueron maravillosas ya que el Barça ganó por primera vez en su historia dos campeonatos ligueros de manera consecutiva. Además también conquistó la Copa Eva Duarte, precedente de la Supercopa, y a nivel internacional se coronó con la primera edición de la Copa Latina.

El uruguayo era un técnico muy exigente y tuvo constantes divergencias con Mariano Gonzalvo, una de las grandes estrellas del momento. Fernández explicó en Vida Deportiva los motivos de sus discrepancias con el que estaba considerado como uno de los mejores centrocampistas de Europa: "El único motivo que me guió para quitar a Gonzalvo III de su puesto de medio derecho fue que debido a su temperamento me hace mucho abandono del jugador encargado de su custodia".

Gonzalvo III y César eran las grandes estrellas del Barça de Enrique Fernández / Archivo

El uruguayo pedía disciplina táctica a sus estrellas ya que "dentro de un sistema defensivo una sola pieza que falle es traer complicaciones a todos los demás y dar ventajas a los contrarios". Esta declaración que en 2026 nos parecería muy lógica, era revolucionaria en el año 1948. Enrique Fernández llegó a decir públicamente que "Gonzalvo III no me sirve" y preguntado sobre el fichaje de Marco Aurelio aseguró que "no lo conozco, solo se que es argentino y lo ha recomendado desde México un amigo catalán partidario del Barcelona".

Enrique Fernández sí que asumió el fichaje fallido de su compatriota Luis Prais e incluso vinculó su futuro al defensa ya que aseguró que "yo dimitiría si no rinde". Prais no triunfó de blaugrana pero la dimisión de Fernández llegaría más tarde y por motivos diferentes.

El charrúa era un entrenador que casaba con la tradición de fútbol ofensivo del Barça. Aunque al principio apostó por el clásico 2-3-5 acabó adoptando la mítica táctica WM (3-2-2-3). Enrique Fernández acostumbraba a motivar a sus jugadores antes de los partidos con una idea curiosa:"Os aconsejo salir al campo como si faltaran solo 45 minutos y fuéramos perdiendo 1-0".

Enrique Fernández fue protagonista en el semanario Vida Deportiva / Archivo

Cuando logró su segunda liga le preguntaron sobre si había sufrido en el partido y su respuesta deja pistas sobre su visión futbolística: "En el primer tiempo sufrí porque las cosas se complicaron pero en el segundo período cuando el Barcelona bajó y jugó el balón han dominado ampliamente"

Mientras los resultados acompañaron estas polémicas se olvidaron pero en la tercera temporada de Fernández como entrenador en Les Corts todo explotó. Tras un arranque muy irregular de temporada, el uruguayo dimitió y su carta fue toda una 'rajada' descomunal: " Por causas injustificadas de acuerdo con mi manera de proceder en el trato con los jugadores, donde siempre he obrado con entera justicia, imparcialidad y corrección, encuentro falta de colaboración en algunos casos, tanto en la parte disciplinaria, como deportiva..."

Enrique Fernández triunfó como entrenador blaugrana / Archivo

El uruguayo continuó su misiva con palabras tajantes: "Señor presidente: la actuación del equipo en el partido de ayer me dejó casi el convencimiento de que hubieron hombres que no pusieron el máximo de interés en el partido con el agregado que en ningún momento cumplieron con las órdenes recibidas".

Todo ello le hacía concluir que lo mejor era dar por finiquitada su etapa como 'míster blaugrana': "Cuando suceden estas cosas desagradables, la víctima resulta ser siempre la misma, el club, y esto es lo que quiero evitar sacrificando mi prestigio personal. Le ruego con toda sinceridad que acepte esta renuncia, porque todo sería en vano cuando se trabaja entre tinieblas"

Pese a este panorama oscuro, la directiva presidida por Agustí Montal Galobart no aceptó esta dimisión. La situación acabó explotando cinco días después cuando Enrique Fernández renunció de manera 'indeclinable' y en esta ocasión alegó discrepancias con el secretario técnico Josep Samitier al que acusaba de "menoscabar mi autoridad como entrenador responsable".

Agustí Montal Galobart fue el presidente que apostó por Enrique Fernández / Archivo

La directiva volvió a rechazar una vez más su renuncia pero unos días después el uruguayo insistió en su voluntad de dejar el Barça y finalmente se pudo cumplir su voluntad.

Ramon Llorens, entrenador del segundo equipo del Barça, asumió el cargo hasta el final de la temporada y fue entonces cuando llegó Ferdinand Daucik de la mano de Kubala.

El fenómeno húngaro estuvo cerca de fichar por el Real Madrid pero Santiago Bernabéu no aceptó una condición. Kubala exigía incluir en su fichaje a Daucik como entrenador, una petición que le fue de maravilla a Samitier. Sami acertó con la contratación para el Barça de un crack diferencial y un magnífico entrenador.

Con Kubala y Daucik llegó el Barça de les Cinc Copes y curiosamente este equipo legendario enterró en la memoria de los culés el magnífico trabajo que había realizado Enrique Fernández.

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El hecho de que el uruguayo acabase dirigiendo al Real Madrid, con el que volvió a ganar una liga, tampoco ayudó a permanecer en la memoria de los culés.