Enrique Cerezo, presidente del Atlético, avisa al Barça: "Os estáis pasando un poquito con Julián Álvarez"

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan este sábado por la noche en el Metropolitano en LaLiga. Como marca la tradición, las directivas de ambos clubes compartieron mesa y mantel en la previa del encuentro. Se celebró en el restaurante De María, que además tuvo un detalle muy celebrado por los medios de comunicación desplazados hasta el lugar, ofreciendo comida y bebida a los periodistas que aguardaban la llegada de los protagonistas. En ese contexto, tanto Rafa Yuste, presidente en funciones del Barça, como Enrique Cerezo, presidente del Atlético, atendieron a la prensa y dejaron varios titulares de cara al choque.

Yuste puso el foco en la importancia del encuentro y en el exigente calendario que afrontan los blaugrana. “Es un partido en el que nos jugamos tres puntos muy importantes para seguir al frente de la clasificación y veremos si con la misma ventaja, pero sobre todo tenemos dos partidos que vienen muy importantes de Champions. Con Hansi en el avión lo decíamos: toca jugar este y hacerlo lo mejor posible para sumar tres puntos”, explicó.

Rafa Yuste, presidente del Barça, a su llegada a la comida de directivas / DANI BARBEITO

El dirigente también quiso elogiar al rival, destacando su nivel competitivo: “El Atlético es uno de los mejores equipos de Europa, con un fútbol muy brillante y un ataque espectacular. Flick lo dice y sabe de fútbol, tienen un bloque gran armado. Habrá que jugar muy bien y hacer un partido como hicimos en la vuelta de la Copa”, señaló.

Rafa Yuste atendió a la prensa antes de la comida de directivas entre Atlético y Barça / DANI BARBEITO

Sobre una de las ausencias destacadas del Barça, Yuste se refirió a la baja de Raphinha y transmitió confianza en la profundidad de la plantilla. “Raphinha es una baja sensible, pero estoy convencido de que el que salga lo hará igual que Raphinha”, afirmó con rotundidad. Preguntado por Julián Álvarez, el directivo azulgrana se limitó a responder con un escueto “Buenas tardes”, evitando entrar en valoraciones.

Cerezo, contundente con Julián Álvarez

Por su parte, Enrique Cerezo se mostró ambicioso pese a la dificultad del duelo y recordó la frecuencia con la que ambos equipos se han enfrentado esta temporada. “Con el partido de hoy es la cuarta vez que jugamos, hemos jugado en Copa y en Liga. Es un partido difícil, complicado, pero vamos a salir a ganar”, aseguró.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético, a su llegada a la comida de directivas entre Atlético y Barça / DANI BARBEITO

El presidente del Atlético también lanzó un mensaje optimista sobre el momento del equipo. “Aquí no hay ni que cansarse ni que nos cansen: jugar bien y meter goles. Hace unos meses nos dabais por muertos e íbamos a acabar con todo, y ahora mira dónde estamos. Que veamos muchos goles y que sean nuestros”, comentó con tono reivindicativo.

En clave de objetivos, Cerezo dejó claro que el Atlético sigue compitiendo en todos los frentes. “Todos los partidos son iguales, el mismo fin: llegar lo más lejos en la Copa de Europa y acabar en la Liga entre los tres primeros. ¿Que el Atlético no se juega nada? Tanto o más que el Barcelona. Ser juez siempre es bueno, pero no descarto nada hasta que matemáticamente no esté resuelto. ¿Por qué no podemos estar metidos en la Liga?”, reflexionó.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando se le preguntó por el protagonismo creciente de Julián Álvarez y los rumores en torno a su futuro. Cerezo fue tajante: “Os estáis pasando un poquito con Julián Álvarez. Es jugador del Atlético y tiene un contrato largo con el Atlético de Madrid”, zanjó, dejando claro que el club no contempla su salida.

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También tuvo palabras de respeto hacia el conjunto azulgrana, al que definió como un rival siempre peligroso. “El Barça es siempre peligroso e imprevisible, con jugadores jóvenes con mucha calidad”, señaló. Por último, cuestionado sobre si ficharía a algún jugador del Barcelona, Cerezo respondió con ironía y sin señalar a ningún nombre concreto: “Pues como en todos los equipos, cada uno tiene sus debilidades, pero no voy a decir uno que me gusta. Me gustan todos, hasta el entrenador”.