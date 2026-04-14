Enrique Cerezo ironiza sobre el césped del Metropolitano... y sobre Julián Álvarez

El almuerzo de directivas previo al Atlético-Barça de la Champions, en el que está en juego el pase a las semifinales de la competición europea, transcurre en un ambiente de cordialidad pues es conocido que los presidentes Enrique Cerezo y Joan Laporta, así como el presidente azulgrana en funciones Rafa Yuste, mantienen una buena relación. Pero eso no quita que haya mucho en juego en el terreno de juego y en los despachos, y unos y otros no dejaron pasar la oportunidad de dejar alguna puya aunque fuera con su habitual tono de ironía, en el caso de Cerezo.

Durante la mañana la previa estuvo marcada por el debate en torno a las declaraciones de Lamine Yamal, el estado del terreno de juego del Metropolitano, el arbitraje del partido de ida y además el presidente rojiblanco tuvo que contestar la habitual pregunta sobre el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barça.

Con este combustible, Enrique Cerezo no dudó en entrar al juego, como siempre. "Son cosas que han protestado, la UEFA le ha dicho que está bien (el césped) y yo no te puedo decir más. Yo creo que hay gente a la que le gusta el pelo largo y a quien le gusta el pelo corto", bromeó. Y sobre la decisión de desestimar la queja del Barça, añadió: "Yo ya lo veía claro y con que la UEFA lo diga, vale. Hay tantas cosdas durante el día que habláis, que si el césped, que si la jugada de Pubill... Venga, cosas nuevas. Para mí esto (de las quejas) es una tontería de mucho cuidado".

No faltó la anécdota con el almuerzo pues al llegar al restaurante se encontraron con que se había ido la luz. Así que, pese a los comentarios de la mañana, "va a ser una comida normal, simpática graciosa, y con buena comida... Ahora fíjate, tenemos que cambiar porque se ha ido la luz", dijo Cerezo. "A Laporta le hemos invitado porque es el presidnete electo y además tenemos muy buena relación", recordó.

El dirigente del Atlético se mostró ilusionado con el pase a semifinales y que este sea el año del Atlético en la Champions. "Puede que para nosotros sea una gran realidad y con un final de temporada maravilloso", pues este fin de semana disputan la final de la Copa del Rey, aunque fue prudente. "¿Remontada del Barça? Todos los partidos son diferentes, nosotros ganamos allí 0-2, ellos lo pueden hacer aquí... Lamine Yamal es uno de los mejores del mundo y hay que tener mucho cuidado con él. Simeone sabrá qué se debe hacer. La confianza en el Cholo es plena, como siempre. ¿Que qué opino sobre Turpin? ¿Juega hoy? ¡Ah, es el árbitro! Ni idea, no sé quién es", bromeó una vez más.

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Todavía quedaba un tema en el tintero: el futuro de Julián Álvarez. "Yo creo que va a seguir con nosotros por mucho tiempo", dijo rotundo Cerezo. Genio y figura.