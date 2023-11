Enrique Cerezo habla sobre el futuro de Joao Félix

El presidente del Atlético de Madrid reconoce que el luso "va a ser uno de los mejores jugadores de Europa" "Tiene un año de contrato y el Barça tendrá su opción de poder comprarlo. Si no, volverá al Atlético de Madrid", ha dicho

El futuro de Joao Félix sigue siendo todavía una incógnita. Si bien es cierto que el Barça está interesado en adquirir al futbolis.ta en propiedad tras su cesión de una temporada, la situación económica de la entidad dificulta dicho movimiento. A partir del 1 de julio, volverá a ser futbolista del Atlético de Madrid.

El presidente del club colchonero, Enrique Cerezo, ha concedido una entrevista a 'El partidazo de COPE' donde ha repasado la actualidad del Atlético, así como la situación que está viviendo Joao Félix.

"Va a ser uno de los mejores jugadores de Europa. Le deseo la mejor de las suertes en el Barcelona. No sé si va a volver. Tiene un año de contrato y el Barça tendrá su opción de poder comprarlo. Si no, tendrá que volver al Atlético de Madrid", ha comentado en la citada entrevista.

Preguntado por qué no triunfó en el Atlético de Madrid: "No lo sé. Los jugadores no son máquinas. Lo mismo le da por tener una magnífica temporada o no. Tienes que arriesgarte y comprar", ha comentado, añadiendo que "por el sistema de juego o por lo que sea, no se ha adaptado a nosotros; pero en el Barcelona, por lo que yo veo, está jugando muy bien".