FC BARCELONA
Enric Masip, sobre Xavi: "Muchas de las cosas que dice son mentira"
El exmiembro de la comisión deportiva del FC Barcelona cuestiona la credibilidad de Xavi Hernández, señalando contradicciones en sus declaraciones
En el contexto electoral del conjunto azulgrana, el ruido nunca cesa. Enric Masip, exmiembro de la comisión deportiva del FC Barcelona y del gabinete de presidencia, y actual integrante de la candidatura de Joan Laporta, ha dinamitado las redes con unas duras declaraciones en una charla en Twitch.
El blanco de sus críticas tiene nombre y apellidos: Xavi Hernández. Tras la reciente entrevista del ex técnico en La Vanguardia, Masip ha salido al paso para ofrecer su versión, más cruda y sin filtros.
Las "mentiras" sobre la plantilla
El primer gran dardo de Masip apunta directamente a la credibilidad de Xavi frente al vestuario, la directiva y la afición. El asesor presidencial no dudó en señalar las contradicciones del de Terrassa en los meses previos a su destitución. "Es un 'tío' que estuvo diciendo dos meses a mí, a la prensa, a todo el mundo que no cree en los jugadores; pasa el tiempo y de golpe dice que sí que cree", relató.
Para una de las caras visibles en la candidatura de 'Defensem el Barça', la narrativa que intenta instalar Xavi está plagada de falsedades para proteger su imagen pública: "Lo que está claro es que muchas de las cosas que dice son mentira".
La falsa 'elegancia' y su compromiso
Masip también quiso desmontar la etiqueta de 'elegancia' y barcelonismo incondicional que rodeó el anuncio inicial de la marcha de Xavi. Según destapó en el 'stream' de eLPeritaAFK, la intención del técnico no era un simple acto de generosidad hacia el club. "Él fue quien se quiso ir en el mes de enero", aseguró.
Además, el asesor cuestionó la excusa personal que dio el técnico sobre no poder conciliar la vida familiar con la extrema presión del banquillo culé. Masip fue contundente al respecto: "Quien trabaja de esto tiene que dedicar su vida a ello". Para reforzar su punto, puso como ejemplo la ética de trabajo y la obsesión táctica de entrenadores como Hansi Flick, Luis Enrique o Pep Guardiola, señalando que a Xavi le faltó ese nivel de dedicación absoluta que exige la élite.
Una salida incomprensible
Masip abordó el surrealista desenlace de la última temporada del egarense en el banquillo: "Lo que es raro es lo que pasó: que lo quisiera dejar, pero pedirle al club que le mantuviera hasta el final de temporada", analizó.
También dejó claro qué habría hecho él en el lugar de Joan Laporta en aquel preciso momento: "Si dice que quiere liberar a todos los jugadores y que no puede con ellos, yo lo mando a la calle". Con esta contundencia dio por zanjado el debate sobre si hubo una cacería injusta hacia la leyenda azulgrana. Para Masip, el victimismo no tiene cabida en esta historia: "Hablar de maltrato o de engaño es de locos".
Unas declaraciones que evidencian la profunda fractura entre la junta de Laporta y el entorno de Xavi, ahora de parte del 'rival' directo para la presidencia culé, Víctor Font.
