Enric Masip, sobre Xavi: "Muchas de las cosas que dice son mentira"

En el contexto electoral del conjunto azulgrana, el ruido nunca cesa. Enric Masip, exmiembro de la comisión deportiva del FC Barcelona y del gabinete de presidencia, y actual integrante de la candidatura de Joan Laporta, ha dinamitado las redes con unas duras declaraciones en una charla en Twitch.

El blanco de sus críticas tiene nombre y apellidos: Xavi Hernández. Tras la reciente entrevista del ex técnico en La Vanguardia, Masip ha salido al paso para ofrecer su versión, más cruda y sin filtros.

Enric Masip, miembro de la precandidatura de Joan Laporta / Gorka Urresola

Las "mentiras" sobre la plantilla

El primer gran dardo de Masip apunta directamente a la credibilidad de Xavi frente al vestuario, la directiva y la afición. El asesor presidencial no dudó en señalar las contradicciones del de Terrassa en los meses previos a su destitución. "Es un 'tío' que estuvo diciendo dos meses a mí, a la prensa, a todo el mundo que no cree en los jugadores; pasa el tiempo y de golpe dice que sí que cree", relató.

FC BARCELONA - PARIS SAINT GERMAIN. / Valentí Enrich / SPO

Para una de las caras visibles en la candidatura de 'Defensem el Barça', la narrativa que intenta instalar Xavi está plagada de falsedades para proteger su imagen pública: "Lo que está claro es que muchas de las cosas que dice son mentira".

La falsa 'elegancia' y su compromiso

Masip también quiso desmontar la etiqueta de 'elegancia' y barcelonismo incondicional que rodeó el anuncio inicial de la marcha de Xavi. Según destapó en el 'stream' de eLPeritaAFK, la intención del técnico no era un simple acto de generosidad hacia el club. "Él fue quien se quiso ir en el mes de enero", aseguró.

ATLETICO DE MADRID - FC BARCELONA. / VALENTI ENRICH / SPO

Además, el asesor cuestionó la excusa personal que dio el técnico sobre no poder conciliar la vida familiar con la extrema presión del banquillo culé. Masip fue contundente al respecto: "Quien trabaja de esto tiene que dedicar su vida a ello". Para reforzar su punto, puso como ejemplo la ética de trabajo y la obsesión táctica de entrenadores como Hansi Flick, Luis Enrique o Pep Guardiola, señalando que a Xavi le faltó ese nivel de dedicación absoluta que exige la élite.

Una salida incomprensible

Masip abordó el surrealista desenlace de la última temporada del egarense en el banquillo: "Lo que es raro es lo que pasó: que lo quisiera dejar, pero pedirle al club que le mantuviera hasta el final de temporada", analizó.

También dejó claro qué habría hecho él en el lugar de Joan Laporta en aquel preciso momento: "Si dice que quiere liberar a todos los jugadores y que no puede con ellos, yo lo mando a la calle". Con esta contundencia dio por zanjado el debate sobre si hubo una cacería injusta hacia la leyenda azulgrana. Para Masip, el victimismo no tiene cabida en esta historia: "Hablar de maltrato o de engaño es de locos".

Vermut acto en sede de Victor Font precandidato a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026 / Dani Barbeito / SPO

Unas declaraciones que evidencian la profunda fractura entre la junta de Laporta y el entorno de Xavi, ahora de parte del 'rival' directo para la presidencia culé, Víctor Font.