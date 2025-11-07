Enric Masip saca pecho por el Spotify Camp Nou: "En el 2021, cuando llegas aquí, hay un campo que se cae a pedazos"

En una jornada memorable y positiva en la que tanto primera plantilla como aficionados han regresado al Spotify Camp Nou, Enric Masip, miembro de la comisión deportiva, ha comentado para el 'Què t'hi Jugues' de la 'Cadena SER' sus sensaciones y opiniones.

El adjunto a la presidencia es una de las personas más cercanas al presidente del FC Barcelona Joan Laporta y, como tal, no ha perdido la oportunidad de explicar su parecer en un día tan especial para los aficionados del Barça.

Las espectaculares imágenes del entrenamiento a puertas abiertas del Camp Nou / Dani Barbeito

Un momento para sacar pecho

Mucho se ha comentado sobre las obras de la que debe ser durante muchos años casa de todos los culers, y Enric Masip explica el proceso, dificultad y magnitud de la construcción: "Se ha sufrido, el sacrificio ha sido muy grande, la paciencia también, como todo, hay críticas ante las situaciones. Probablemente sea la obra más grande que se ha hecho en Europa con los últimos 50 años. Me explicaron que tiene el doble de cemento que la Torre Agbar", cuenta el ex jugador de balonmano.

El tema que más preocupa actualmente sobre el estadio del Barça es cuando se abrirá, y el directivo, sin mojarse, cuenta su parecer: "Se irá abriendo parcialmente, pero ya que la gente vuelva a casa, creo que es magnífico. Es un momento de la historia del club para sacar pecho. En el 2021, cuando llegas aquí, hay un campo que se cae a pedazos, con una plantilla grande y simbólica, de mucha gente importante, pero con pocas posibilidades de triunfo", expone alagando la gestión de la Junta Directiva actual.

Sin embargo, es consciente de que el regreso para el entrenamiento a puertas abiertas, pese a ser ilusionante, no es comparable con el primer partido oficial que se dispute en el nuevo Spotify Camp Nou: "Hoy es muy emocionante reunir a tanta gente, volver a ver las calles llenas de barcelonistas, arriba y abajo, un día laborable, imagínense la fiesta que será, cuando realmente ya puedas jugar el primer partido, que espero que sea muy pronto", detalla con ilusión Enric Masip, quien también recuerda sus inicios yendo al Camp Nou hace ya más de 50 años de la mano de su 'tío Antonio'. Como primeros recuerdos en el viejo 'templo' destaca una victoria ante el Valencia en Copa por 4-1 en Copa en "la época de Quini", así como la presentación de Diego Armando Maradona, con más de 120.000 espectadores según explica.