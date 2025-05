Enric Masip: "No he sufrido por Lamine Yamal"

En su visita a 'La Posesión', Enric Masip, asesor del presidente del Barça, Joan Laporta, y miembro de la comisión deportiva habló de diferentes nombres propios del mercado azulgrana. Jorge Mendes está en Barcelona tratando la renovación de Lamine Yamal y también la salida de Ansu Fati rumbo al Mónaco.

El nuevo contrato de Lamine Yamal con el Barça está prácticamente acordado y se hará público cuando el jugador llegue a la mayoría de edad, algo que ocurrirá el próximo 13 de julio. Renovará hasta el 30 de junio de 2031. Masip no ha temido por la continuidad del canterano. "No sufro. Está contento en Barcelona, es el club de su vida, está a gusto con todo, con sus compañeros, tiene un sentimiento culé muy grande. En la vida puede pasar de todo, pero está en el sitio donde va mejor a su juego y su estilo. Tuvimos la suerte de que se fue Dembéle, apareció Lamine y una Liga que con Mbappé parecía que la iban a ganar con 10 puntos de ventaja, la ha ganado el Barça", ha explicado Masip.

Respecto a Ansu, que se marchará cedido al Mónaco en las próximas horas, Masip cree que debe buscarse la mejor solución para todas las partes. "Hace tiempo que tuvo un par de lesiones seguidas. Ha participado poco esta temporada, pero sigue siendo un gran jugador. Un gran chico. La dirección deportiva decidirá lo mejor para todos".

Posiciones a reforzar después de la gran temporada que ha hecho el Barça hay pocas, pero tanto hansi Flick como Deco sí quieren mejorar la plantilla. No esconden que se busca un extremo para la banda izquierda. Luis Díaz es el que más gusta y la opción Nico Williams parece descartada. "Es de otro equipo. No lo digo por este caso, pero mi padre decía que el tren pasa una vez. Este equipo tiene un proyecto. Tu puedes necesitar a un jugador, no viene y después igual lo necesitas menos. Si el presidente dijo que había pasado el tren, el presidente siempre tiene razón".

La portería

También se ha hablado mucho de la portería. El nombre de las últimas horas es el de Joan Garcia. Se ha relacionado mucho al portero del Espanyol con el Barça. "Me gusta mucho Joan Garcia, pero la pregunta es para Deco, yo no me meto a hablar de fútbol con los que saben".

Sobre el run-run que se ha generado con Ter Stegen y si es necesario un cambio en la portería, el miembro de la comisión deportiva cree que hay que entender al alemán tras la lesión sufrida. "El rendimiento es el que ven los profesionales que están allí cada día, todo lo demás son habladurías. Los porteros sabemos que son especiales, tienen un carácter diferente porque ven el deporte y el partido desde una perspectiva diferente. Viene de una lesión muy grave, ha sido un éxito porque ha vuelto antes de tiempo. Un estado anímico cuando hay una lesión es delicado. No veo nada raro", acababa Masip, explicando la ambición de Ter Stegen por ser el portero titular del Barça.