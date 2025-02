Enric Masip y Albert Luque, juntos en el boxeo

Son amigos íntimos y así se lo demostró uno de los hombres de confianza de Joan Laporta en el Barça, Enric Masip, a uno de los que era hombre de confianza de Luis Rubiales en la RFEF, cuando le respaldó tras conocerse que el ex director de Fútbol del ente federativo estaba siendo investigado por el ‘piquito’ de su ex jefe a Jenni Hermoso: “Eres de las mejores personas que me he cruzado en la vida, un hombre íntegro, discreto, buen tío y auténtico. Siempre en tu equipo, amigo mío. Eres un grande”, colgó en redes.

A ambos les unen muchas cosas, también la afición al boxeo. Masip y Luque estuvieron juntos el pasado sábado en el Olimpic Arena de Badalona, donde se celebró la ‘Noche de leyendas’, una velada que reunió, entre otros mitos máximos, a Juli Giner vs Kiko Martínez o a Maravilla Martínez vs César Córdoba, entre otros combatazos.

Albert Luque. Juicio en la Audiencia Nacional por el beso que dio Luis Rubiales a Jenni Hermoso. / José Luis Roca

Los dos disfrutaron de una tarde especial y fueron varios los aficionados al boxeo que también lo son al fútbol, los que les reconocieron entre el público. Algunos incluso se quisieron fotografiar con ellos. Fue una velada excepcional que ayudó a ambos a desconectar de su día a día, Masip en el Barça, y Luque en su lucha por salvaguardar su honorabilidad.