Enric Franquesa: "A veces vemos a los futbolistas como cromos de Panini"

11 años en un club significan un periodo de vida muy importante. Sobre todo cuando entrar siendo un niño y te marchas ya en esas adulta. Enric Franquesa estuvo más de una década vistiendo la camiseta del Barça. Aterrizó siendo eso, un renacuajo, y tuvo que irse para buscarse las habichuelas en el fútbol profesional.

Franquesa, en una imagen de este curso / Leganés

Su sueño, como el de todos los que aterrizan en La Masia, era debutar con el primer equipo, asentarse y triunfar. Pero el porcentaje de los que pueden terminar lográndolo es ínfimo. Enric ha podido ganarse bien la vida en el fútbol. Tras ir de aquí para allá y vivir experiencias algunas más positivas que otras, se ha asentado en el Leganés. Cumplirá su quinta temporada en el sur de Madrid. Viene de vivir una situación un tanto estresante salvando la categoría en la última jornada y ahora afrontar ya la recta final de sus vacaciones.

Nos atiende en SPORT para valorar su momento actual y recordar su paso por el Barça a lo largo de gran parte de su infancia y adolescencia. Coincidió, entre otros, con Marc Cucurella, reciente fichaje del Real Madrid.

Salvados sobre la campana. Jugándoos todo a una carta en el último partido...

Ha sido una temporada muy difícil por lo que dices. Empezamos el año con unas expectativas muy altas, con el objetivo de ascender, pero la Segunda División nos demuestra cada año que es una liga muy competitiva, con rivales fuertes y mucha igualdad. Al final no conseguimos cumplir esas expectativas, pero sí logramos el objetivo de mantener la categoría, que en el último trimestre se había convertido en la prioridad absoluta.

Tienes una dilatada carrera y has vivido muchas situaciones, pero ¿alguna vez te habías visto en la tesitura de jugarte todo a 90 minutos?

Es cierto que he vivido temporadas donde hemos luchado por varias cosas: he perdido algunos playoffs y tuve un descenso con el Levante de Primera División. Pero la sensación de jugarte toda una temporada en un solo partido es de mucho estrés, realmente. Había muchos nervios los últimos días, lógicamente. Al final conseguimos sacar ese partido hacia delante ganando al Mirandés y fue una sensación de alivio enorme, un final feliz del que creo que vamos a sacar muchas conclusiones de cara a la próxima temporada.

Renovaste hasta 2028. ¿Cómo ves ese horizonte a corto plazo en tu carrera?

Leganés ya es mi casa. Me siento muy querido y valorado aquí, y siempre ha sido mi prioridad. Afronto la siguiente temporada con mucho entusiasmo y soy muy positivo. Creo que el club va a hacer un buen proyecto. Esta temporada que hemos dejado atrás también nos ha servido para volver a tomar conciencia de lo complicada que es la categoría, y creo que ahora, desde la humildad y desde la experiencia, vamos a construir algo grande. A nivel personal, tengo mucha motivación para intentar dejar al Leganés donde se merece.

La Segunda División es una montaña rusa: el objetivo es subir, pero la liga es tan igualada que en cualquier momento puedes meterte en problemas. ¿Cómo se encuentra esa estabilidad?

Es exactamente así. Al haber tanta igualdad, todos luchamos por llegar a los 50 puntos. Pero también tiene su parte buena: cuando estás en la parte baja, si ganas dos o tres partidos te metes arriba de golpe. La clasificación va cambiando constantemente, todos somos rivales directos. Al final algunos se van distanciando, pero la sensación general es que no hay favoritos durante el transcurso de la liga. Eso te exige ser constante, mantener la humildad y los pies en el suelo para rendir en todos los escenarios.

A lo largo de tu carrera has estado en muchos clubes y raramente habías superado una temporada en cada uno. Ahora afrontas tu quinta en el Leganés. Eso se agradece, ¿no?

Sí, lo he hablado muchas veces con mi entorno. He tenido una trayectoria donde los cambios me han ayudado a crecer como persona y como futbolista, pero sentía que necesitaba encontrar estabilidad para sacar mi mejor versión. El Leganés me la ha dado. Aquí me siento en casa, en mi zona de confort, y he encontrado esa estabilidad que buscaba. He sentido el calor de la gente y, sobre todo, la confianza del club.

La inestabilidad también afecta a la vida personal. Compañeros tuyos con familia, con hijos, tienen que vivir sin saber si seguirán en el mismo sitio el año que viene. ¿Cómo se lleva eso?

Es una muy buena pregunta. En el fútbol a veces tratamos a los futbolistas como cromos de Panini: cambio este por este. Pero detrás de cada mercado de verano o de invierno hay un momento de estrés y de ansiedad, porque esta profesión te exige una predisposición muy alta a los cambios. Adaptarte a una ciudad nueva, cambiar a la familia... En mi caso no tengo hijos, pero sé lo que significa para toda esa gente. Es un esfuerzo que requiere madurez, pero también te hace crecer como persona.

Hemos visto a jugadores jóvenes de la Masía optar por destinos como Arabia Saudí o Qatar, con contratos que les solucionan la vida económicamente. ¿Lo entiendes?

Entiendo todas las situaciones. Muchas veces no es solo una decisión económica: a veces es porque en el sitio donde estás no te sientes valorado, ves que hay un techo y crees que no vas a poder seguir creciendo, y optas por otro camino que te ofrece estabilidad y confianza desde el principio. El fútbol son pocos años de carrera y todos los jugadores quieren llegar a la máxima categoría en España o en Europa, pero a veces hay que tomar otros caminos. Estamos viendo que hay mercados donde se ofrecen contratos que a veces sorprenden y donde se gana mucho dinero.

¿Piensas en qué harás cuando se acabe todo esto? Una lesión con un contrato de un año puede cambiarlo todo de golpe.

El fútbol me ha enseñado que tienes que pensar en el futuro porque esto se va a terminar, pero también he aprendido que lo más importante es el presente. Puedes tener planes para la temporada que viene o para dentro de dos años, y de repente una lesión te obliga a cambiar todas las expectativas. Ahora mismo pienso en disfrutar en el Leganés, en seguir creciendo. Después de un año en el que estuve lesionado, vuelvo a estar en la versión que quería. Cuando me retire, sí, uno va pensando e intentando preparar cosas para el día de mañana, y seguro que saldrán proyectos interesantes. Pero mi prioridad ahora es el día a día.

Enric Franquesa, en una imagen con el Barça / SPORT

Pasaste 11 años en la Masía. ¿Cómo te ha marcado esa formación en tu carrera y en tu forma de jugar?

El Barça me lo ha dado todo. Pasar toda mi etapa allí desde pequeño me ha formado como persona, y seguramente los valores que tengo son gracias a la Masía. Siempre digo que el Barça y el Leganés han sido mis dos casas. Como jugador aprendí muchísimo, me formé con los mejores. Pero también viví la otra cara: salir del Barça es realmente difícil, porque allí estás dentro de una burbuja muy protegida, es como vivir en Disney. Fuera, todo cuesta más, hay más competencia. Pero eso también me hizo darme cuenta de que tenía que tocar el barro para ser el futbolista profesional que soy hoy.

Siendo juvenil debutaste con el Barça B. ¿Creías entonces que podías llegar a asentarte en el primer equipo?

En aquel momento no pensaba más allá. Lo que sí sentía era una ilusión enorme de asentarme en el Barça B. Un año antes, en juveniles, tuve a Gabri como entrenador y me cambió de posición a lateral. Ahí empecé a sentirme muy cómodo y tenía muchas ganas de darle continuidad a eso en el Barça B. Al final no sucedió porque el club priorizó hacer un proyecto con más experiencia para ascender a Segunda División, y yo y otros jugadores tomamos el camino de la cesión. Pero la ilusión estaba ahí. El haber salido también me ha ayudado muchísimo; seguramente soy un jugador más completo porque fui a categorías más exigentes y crecí mucho allí.

No pensaba mucho en asentarme en el primer equipo, pero claro que tenía la ilusión

¿Cómo fue el golpe de realidad de ver que el sueño del Barça no iba a poder cumplirse?

Obviamente fue un momento difícil. Cuando estás en el Barça no sueñas con ser futbolista, sueñas con ser jugador del Barça. Ver que eso no se puede cumplir es un golpe de realidad y tu sueño de vida va cambiando. Ahora, con la situación actual del Barça, ver que los jugadores van subiendo y tienen la posibilidad de demostrar es una satisfacción muy bonita. El Barça se apoya en la Masia, y hay que darle mérito a esos jugadores que han subido muy jóvenes y desde el primer día han estado preparados. Yo, en esa situación, no sé si hubiera sido capaz, porque tener la madurez de competir en el Camp Nou con 80.000 personas y no sentir la presión como un problema es una gran virtud. Ver a Gavi, Bernal, Cubarsí... asentados en el primer equipo es un orgullo.

Tu primera experiencia profesional fue en el Sabadell, saliendo de la Masía. ¿Cómo la recuerdas?

Fue una experiencia que con el tiempo agradezco muchísimo. Cuando salí del Barça pensaba que llevar ese escudo tendría más peso que cualquier cosa, pero cuando llegas a un primer equipo eres un chaval que está empezando. Hay jugadores con muchos partidos en la categoría, hay jerarquías que hay que respetar y tienes que competir como uno más. No tuve mucha participación, pero me sirvió para darme cuenta de que el fútbol real era ese, que tenía que tener paciencia y trabajar día a día esperando mi momento. Crecí como jugador y tuve claro que tenía las condiciones para ser futbolista profesional.

¿El haber salido de la Masía y llevar el escudo del Barça te ha abierto puertas en otros clubes?

Sinceramente creo que venir del Barça sí genera interés en algunos clubes, pero el fútbol es presente. Puedes llegar a un sitio y si la primera semana no estás al nivel que requiere la categoría, o no eres buen compañero, la propia exigencia del día a día te pone en tu sitio. Haber jugado en el Barça me ha formado como persona y como jugador, pero no me ha convertido en el jugador que soy ahora. El día a día es lo que importa, y no creo que facilite especialmente las puertas en otros clubes.

Enric Franquesa, en una imagen con el Barça / SPORT

¿Qué fue de tu generación en la Masía? ¿Mantenéis el contacto?

Mi generación, la del 97, es un poco complicada porque ahora estamos todos en diferentes categorías y países. En cadetes y juveniles recuerdo a Sergi Canós, Ferran Sasanedas, Alex Carbonell... y en juveniles coincidí con Cucurella, Aleñá, Dani Moré, un año también con Iñaki Peña. Somos varios que hemos seguido caminos distintos en otras divisiones y otros países. Creo que ahora mismo no hay nadie del 97 en Primera División, aunque a lo mejor me equivoco.

¿Cómo fue ese cambio de posición de extremo a lateral?

Empecé el año siendo extremo y a mitad de temporada Gabri me dijo que creía que yo podía dar más rendimiento de lateral. Empecé a jugar en esa posición, me sentí muy cómodo, pasé a ser titular y gracias a él descubrí que ahí estaba mi mejor versión. Le debo mucho por eso.

Cucurella, con quien coincidiste, ha explotado a gran nivel. ¿Cómo lo has visto?

Me alegro muchísimo por él y por su carrera. Es un gran jugador, realmente, y una gran persona: muy humilde, muy trabajador. Ha demostrado estos años que es uno de los mejores laterales del país.

¿Sigues al Barça como aficionado?

Sí, siempre. No me pierdo ningún partido. También sigo mucho al Girona, al que le tengo muchísimo cariño por mi etapa allí, y al Villarreal, entre otros. Soy muy aficionado al fútbol en general.

¿Qué te ha parecido la etapa de Flick, especialmente en cuanto al apoyo a la Masia?

Lo veo con mucho orgullo. Flick es un entrenador que viene de fuera y ha tenido la capacidad de adaptarse a lo que es el Barça, de entender que tiene una identidad muy clara que arranca en las categorías inferiores. El Barça tiene una generación de futbolistas de la casa muy buena, chicos que sienten el club y llevan muchos años jugando juntos. Creo que el Barça vuelve a ser uno de los mejores equipos del mundo, y lo hace apostando por gente de la casa. Ese era el objetivo más importante y lo han conseguido.