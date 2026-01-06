El enigmático mensaje de Cancelo en Instagram

El fichaje de Joao Cancelo por el FC Barcelona se podría hacer oficial en los próximos días. El club blaugrana ha llegado a un acuerdo con el futbolista y con el Al-Hilal de Arabia Saudí para contar con la cesión del portugués hasta final de temporada, aprovechando el 40% del salario de Christensen, quien sufrió una lesión de larga duración con una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Cancelo se postulaba como una alternativa para reforzar la defensa, después de decidir que no seguiría en el Al-Hilal a partir de enero. A pesar de que Hansi Flick buscaba un central zurdo para equilibrar la línea defensiva de su equipo; la opción del exblaugrana (quien ya estuvo como cedido durante la temporada 2023/24) ganó enteros con el paso de los días y acabó recibiendo el 'OK' del técnico alemán.

A la espera de la oficialidad del traspaso, el Barça asumirá una parte de su elevado salario, estipulado en 15 millones de euros netos por temporada. La entidad barcelonista abonará una cifra cercana a cuatro millones de euros y el resto de la ficha correrá a cargo del Al-Hilal, el club que mantiene los derechos federativos del futbolista.

Durante la jornada de este martes, el futbolista ha publicado en su perfil oficial de Instagram una historia en la que se puede leer el siguiente texto: "Imagine how many people dislike you because they didn't hear your side of the story", cuya traducción es la siguiente: "Imagina a cuánta gente no le gustas porque no escucharon tu parte de la historia".

Cabe recordar que Cancelo llegó al Barça como cedido después de que Pep Guardiola no contase con él en el Manchester City. "Teníamos diferencias, no un enfrentamiento, teníamos opiniones diferentes. Tengo una personalidad muy fuerte y él (Guardiola) también, pero él es quien manda", confesó Cancelo hace unos meses en una entrevista concedida para el 'Canal 11'.

Su paso por el Barça fue algo irregular y su rendimiento no acabó convenciendo al área deportiva para prolongar su estancia en la capital catalana, tras un año de cesión. Fue de más a menos y, si bien se le recuerda una gran aportación ofensiva, en defensa dejó patente algunas carencias que acabaron costándole caras al entonces equipo dirigido por Xavi Hernández.