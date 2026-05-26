El enigmático mensaje de Cancelo explicando sus planes de futuro

Joao Cancelo se ha convertido en un refuerzo de éxito. Llegó casi sin esperarlo en el mercado de enero y ha acabado como titular indiscutible como lateral izquierdo a pierna cambiada. Tanto la dirección deportiva como Hansi Flick le quieren de nuevo en el proyecto y el propio futbolista lanzó un mensaje en sus redes sociales explicando lo que desea para el futuro, pero con algunas frases enigmáticas: "A veces, las decisiones más importantes no son solo sobre fútbol, sino sobre dónde pertenece realmente el talento. El Barcelona no es solo un club, es un escenario donde el fútbol se transforma en arte, donde jugadores especiales hacen historia. João nació para este estilo, para esta camiseta, para este desafío".

Y añadió: "En el Barça, no será un jugador más, será un protagonista, un referente y una inspiración. La ciudad, el club y la afición están listos para recibirlo como se merece. Díganle que no lo dude. Hay caminos que no necesitan pensarse dos veces. El momento es ahora. El Barcelona lo espera".

Cancelo siempre ha dejado claro su amor por el Barça y por su estilo de juego y deja claro que es el mejor proyecto para su carrera deportiva. La intención del portugués es salir del Al Hilal y jugar, al menos, dos temporadas en el club blaugrana. Después, su ilusión sería retirarse en el Benfica, club en el que se formó y en el que prácticamente no pudo jugar.

La batalla ahora se centra en las negociaciones entre Barça y Al Hilal para cerrar una operación justa para todas las partes. El club blaugrana luchaba por una rescisión de contrato y quedarse al portugués con la carta de libertad, pero saben que no es posible. El club saudí, viendo la revalorización del lateral, exige un mínimo de 10 millones de euros y se sigue hablando. Cancelo está dispuesto a perdonar dinero y rebajarse la ficha para seguir en el Camp Nou.