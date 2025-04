El enigmático irlandés que ganó la Liga con el Betis y salvó al Barça en la Guerra Civil

Su vida fue tan movida y con tantas zonas de sombra que podría ser la base para un buen guion de ficción. Patrick O’Conell, el único entrenador capaz de ganar la Liga con el Betis, fue también el técnico que durante la Guerra Civil contribuyó decisivamente a salvar al equipo y al club del peligo de la disolución.

Bígamo, bohemio y 'bon vivant', murió arruinado y fue enterrado en una tumba sin nombre, pero su biografía resulta apasionante, plagada de éxitos, fracasos y claroscuros.

Nacido en 1887 en Westmeath, simpatizante del movimiento nacionalista irlandés, O’Connell cuajó una buena carrera como futbolista, primero en Belfast y luego en Inglaterra: lo fichó el Sheffield Wednesday y después de jugar en el Hull, se incorporó al Manchester United, equipo del que sería capitán.

Fue el primer irlandés de la historia del United. Internacional por Irlanda y protagonista de una de las grandes victorias de su selección, el 0-3 ante Inglaterra en 1913.

Dos años después, en 1915, un extraño incidente estuvo a punto de truncar su carrera: su equipo, el Manchester United, recibía al Liverpool en una situación desesperada, en riesgo de descenso.

En la segunda parte, ganando 1-0, O’Connell falla un deliberadamente un penalti, enviando el balón al banderín del córner. ¿Qué ocurría?

Se descubrió después que varios jugadores de ambos equipos habían pactado un resultado concreto, 2-0 a favor del United, para ganar dinero con las apuestas. O’Connell no participó en el amaño, pero aquel partido supuso el punto y final a su etapa en el club de Manchester.

El mural dedicado a O'Conell en Belfast / -

Extraño viaje a Santander

En 1922, ya retirado como jugador, emprendió un viaje hacia Santander para entrenar al Racing. Es una de las grandes zonas de sombra de su vida, porque O’Connell dejó a su esposa Ellen y a sus cuatro hijos en Irlanda y se fue solo a Santander.

"Desapareció. Enviaba dinero español a casa pero no decía nada. Y nunca más volvió. De hecho, mi abuela no sabía ni que estaba entrenando en España, directamente no sabía qué hacía allí", explica su nieto, Mike O’Connell, en un reportaje publicado por ‘Panenka’.

De hecho, en Santander, O’Connell conoce a otra mujer, también irlandesa, Ellie O’Callaghan, niñera del rey Alfonso XIII, con la que se casó pese a que su matrimonio en Irlanda estaba aún en vigor.

Histórico paso por el Betis

Su buen hacer con el Racing llama la atención del Oviedo, que lo ficha como entrenador en 1929. Y en 1932 desembarca en Sevilla, la ciudad que marcaría su vida, para hacerse cargo del Betis.

Al equipo verdiblanco no solo lo ascendió a Primera, sino que logró el único título de Liga de la historia del club, en 1935. Para entonces ya era ‘don Patricio’, el nombre que le dieron los sevillanos poco después de instalarse en la ciudad.

"Serio aparentemente, humorista como buen irlandés, enraizó de tal forma en nuestra tierra que de aquí no quería irse ni a tres tirones. Humor y póker, simpatía y gracia, eran los canales de su vida social", escribía por entonces el diario ABC.

Busto en memoria de Patrick O'Connell / -

En 1935 lo ficha el Barça, donde implanta su curioso método de entrenamiento. En aquella época, los entrenadores solían asistir a las sesiones desde la banda, vestidos de traje y muchas veces, fumándose un puro. O'Connell se ponía el chándal y sudaba junto a sus pupilos.

Pero le esperaban tiempos convulsos. Al frente del equipo azulgrana gana el campeonato catalán y es subcampeón de Copa, tras perder la final ante el Real Madrid en 1936, pocas semanas antes del estallido de la Guerra Civil.

El conflicto lo sorprende en Belfast. El presidente del Barça, Josep Sunyol, asesinado por las tropas franquistas pocos días después, le envía un telegrama para pedirle que no regrese a Barcelona.

El Barça, en manos de sus propios trabajadores

Comprometido, O’Connell vuelve y se encuentra un panorama desolador. El club estuvo a punto de ser intervenido por las milicias anarquistas, pero un comité de trabajadores, entre los que se encontraba el masajista Ángel Mur, se hizo cargo de la entidad.

Un club casi arruinado

En esas circunstancias tan complicadas, O’Connell dirigió al equipo para conquistar la Liga Mediterránea de 1937. Y sobre todo, para embarcarse en una gira por México que salvó las cuentas del club, que vio descender de manera drástica su número de socios, por debajo de 5.000. Apenas había dinero para pagar las nóminas.

En mayo de 1937, y gracias a la gestión de un empresario catalán afincado en México, Manuel Mas Serrano, el Barça se fue a América para acabar recaudando 461.799 pesetas, una inyección económica vital.

O’Connell fue el entrenador de aquel Barça exiliado por la guerra. Durante seis meses, entre mayo y octubre de 1937, el Barça jugó varios amistosos en México y Estados Unidos: los historiadores coinciden en señalar que esa gira salvó al club de la ruina y probablemente de la desaparición.

Un Barça exiliado y un contrato rescindido

Muchos jugadores se quedaron en México o en Francia, conscientes de que en España solo les esperaba una dura represión. El secretario del club, Rossend Calvet, les dio libertad para quedarse o regresar a Barcelona. También a O'Connell, que no se planteó quedarse en México ni en Estados Unidos.

O’Connell regresó a finales de 1937, con lo poco que quedaba del equipo, apenas cuatro jugadores.

En enero de 1938 aceptó una rebaja sustancial de su sueldo, en plena época de recortes para intentar salvar al club en tiempos de guerra. El irlandés fue el único entrenador que tuvo el Barça durante el conflicto bélico: el club le rescindió el contrato en 1940, en su intento de rejuvenecer plantilla y cuerpo técnico.

El equipo azulgrana quedó en manos del ex jugador Josep Planas, que a su vez dependía de una comisión asesora de nueva creación formada por los también exfutbolistas Paulino Alcántara, médico y oficial del Ejército, y Agustí Sancho.

Ambos debían rendir cuentas al presidente impuesto por el nuevo régimen, Enrique Piñeyro, marqués de la Mesa de Asta, que no tenía demasiados conocimientos futbolísticos.

O'Connell, en su etapa como jugador / -

El carpe diem sevillano

Ya tenía 53 años, pero O'Connell volvió a Sevilla para entrenar al Betis y años después, enamorado de la ciudad, habitual de las tertulias taurinas y futbolísticas, se hizo cargo del Sevilla. “En esta ciudad, la gente vive como si se fuera a morir esta noche”, dijo en una ocasión.

En 1946 vuelve a hacerse cargo del Betis, en unas circunstancias tan complicadas (descenso a Tercera) que es destituido antes de concluir la temporada.

En 1949, tras pasar otra temporada en Santander, se instala en Sevilla. Sobrevive gracias a las clases de inglés de su esposa y en 1954 es homenajeado en el campo del Betis, en un acto organizado para intentar mejorar su situación económica.

Patrick O'Connell, durante su etapa en el Betis / -

Un año más tarde, ya casi arruinado, se instala en Londres, donde su hermano regentaba una pensión. Su final fue triste; mendigando por las calles y ayudado por los servicios sociales. Murió el 27 de febrero de 1959 y fue enterrado en una tumba sin nombre.

Reivindicando su legado

Solo años después se ha rescatado en su justa medida la figura de O’Connell. En buena medida gracias al esfuerzo de su nieto, Mike, y de la esposa de este, Sue, autora de ‘The man who saved FC Barcelona: the remarkable life of Patrick O’Connell’, una biografía del entrenador irlandés, publicada en 2016 y que sirvió de base al documental de Michael Andersen, titulado ‘Don Patricio’.

En Belfast, un mural recuerda su legado y en el campo del Betis, un busto permite recordar la vida de ‘don Patricio’, el técnico que llevó al Betis a tocar la gloria y al Barça, sobrevivir en tiempos de guerra.