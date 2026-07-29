Enigma Joao Cancelo con el Al-Hilal mientras espera al Barça

Estaba previsto que Joao Cancelo se presentara este miércoles con su todavía equipo, el Al-Hilal de Arabia Saudí, para iniciar los entrenamientos tras las vacaciones y mientras espera que se resuelva su salida al FC Barcelona. Así lo informó el medio Arriyadiyah.com. Es la fecha que le había dado su club para el regreso de los internacionales portugueses, pues el cuadro saudí también tiene en sus filas a Rúben Neves, fichado en 2024 del Wolverhampton por 55 millones de euros. La cuestión es que el centrocampista sí que ha hecho acto de presencia y ha pasado la revisión médica, mientras que por el lateral no hay noticias procedentes del que todavía es su actual club.

FC Barcelona - Real Betis I El gol de Joao Cancelo / LALIGA

Así, el Al-Hilal dio la bienvenida ya en la noche del martes a Rúben Neves a la concentración del cuadro entrenado por Simone Inzaghi en tierras austríacas. Ya este miércoles al mediodía, las redes sociales del club de Riyadh han informado que Neves ha pasado la pertinente revisión médica junto a uno de sus flamantes fichajes, el internacional por Arabia Saudí Mohammed Mahzari. Pero de Cancelo, nada de nada.

El fichaje de Cancelo, más cerca

El enigma de su no presencia llega en un momento en el que Joao Cancelo mantiene su firme deseo de jugar por el FC Barcelona después de haber brillado como cedido en el club azulgrana la pasada campaña. Para el portugués, sería su tercera etapa en Barcelona.

Hansi Flick quedó muy contento con el rendimiento de Cancelo, a quien ubicó principalmente en el lateral izquierdo pese a que su posición natural es por el otro carril, el diestro. El técnico alemán consideró que la vuelta del luso fue un acierto pleno de la dirección deportiva cuando una parte de la opinión pública había cuestionado mucho este retorno.

Joao Cancelo celebra un gol con el FC Barcelona / Gorka Urresola

A Cancelo le resta un año de contrato con el Al-Hilal y la misma información de Arriyadiyah.com señala que el club saudí ha atendido la petición del futbolista y no pondrá trabas a su salida. En este contexto, la ausencia del defensa no habría que entenderla como un 'pulso' a menos que el futbolista quiera forzar la situación por la vía rápida.

Balance como azulgrana

Joao Cancelo estaría muy cerca del Barça y las negociaciones, avanzando con rapidez. La cifra del traspaso rondaría los 10 millones después de que el club árabe hubiera rebajado sus pretensiones iniciales. El hecho de que Joao Cancelo entre en su último año de contrato facilita su salida del Al-Hilal a un precio asequible.

En el global con el FC Barcelona, Joao Cancelo ha disputado 65 partidos oficiales vestido de azulgrana, ha marcado 6 goles y ha repartido 9 asistencias. Hansi Flick le quiere de vuelta para jugar en cualquiera de los dos laterales, el punto 'débil' la pasada campaña hasta el regreso del internacional portugués.