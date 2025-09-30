El enigma de Flick con la fórmula de los centrales

Hansi Flick sabe que ante el Paris Saint-Germain está delante de uno de sus mayores retos desde su llegada al banquillo del FC Barcelona, por lo menos en lo que se refiere a nivel futbolístico. El conjunto azulgrana se verá las caras con el actual campeón de Europa, en un partido que por un minuto fatídico en Milán de los culés no fue la final de la pasada edición de la Champions League.

Para lograr superar a los de Luis Enrique, Flick sabe que deberá acertar en todas las teclas de su alineación para desactivar las virtudes en la presión del PSG, un trabajo que empezará desde la salida de balón de la línea defensiva con los centrales que capitanearán la defensa en el Estadi Olímpic.

Esta temporada, a diferencia del año pasado en el que el técnico confió 100% en la pareja Cubarsí-Iñigo Martínez en todos los días grandes, Flick no tiene todavía un dúo establecido, aunque Araujo y Cubarsí parten con ventaja respecto a Eric Garcia y Christensen para ser los elegidos. Sobre ello, el técnico alemán se pronunció en la previa, dejando claro que tiene confianza plena en todos los centrales del equipo para el duelo ante los parisinos:

"Todos los rivales tienen sus fortalezas. En este sentido, necesitamos a los jugadores adecuados y vamos variando. No es que no haya encontrado la fórmula adecuada. Tengo confianza en todo el equipo y es bueno que sea así. Ya podéis ver todas las lesiones que tenemos, pero lo haremos", aseguró sobre sus defensas.

No obstante, lo cierto es que Luis Enrique, en su ya famoso documental "No tenéis ni p*** idea", explicó hace dos temporadas que su estrategia para ahogar la salida culé fue atar a Cubarsí y flotar a Araujo, cuyo error precisamente en la salida de balón y posterior falta a Barcola provocó su expulsión y el posterior derrumbe culé en Montjuïc.

Al ser preguntado por el uruguayo y la acción que costó al Barça la eliminación en la vuelta de cuartos de final de la Champions 23/24, el alemán aseguró que el pasado no condicionará para nada sus decisiones, a la vez que defendió el gran momento que vive el capitán culé en este inicio de curso:

"Esto que me dices es pasado, de hace dos años, ahora es distinto, la situación ha cambiado. Tengo la máxima confianza y convicción en Araujo, es uno de nuestros capitanes, está dando el máximo y estoy muy contento de tenerlo", sentenció.